https://uz.sputniknews.ru/20210311/skolko-predpriyatiy-po-zdravookhraneniyu-i-sotsuslugam-otkrylos-v-uzbekistane--statistika-17675578.html

Сколько предприятий по здравоохранению и соцуслугам открылось в Узбекистане — статистика

Сколько предприятий по здравоохранению и соцуслугам открылось в Узбекистане — статистика

По состоянию на 1 марта общее количество подобных организаций достигло 9 392 штук. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T14:01+0500

2021-03-11T14:01+0500

2021-03-11T14:01+0500

общество

социальная поддержка

здравоохранение

сфера услуг

медицина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В период с января по феврале текущего года создано 294 новых организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата. По состоянию на 1 марта 2021 года общее количество таких предприятий достигло 9 392 штук. Больше всего новых учреждений в сфере медицины и соцуслуг появилось в Ташкенте. Их численность в столице достигла 66 единиц. Второе место занимает Ферганская область (31 штука). На третей строке расположилась Ташкентская область (27 штук). С небольшим отрывом отстает от тройки лидеров Самаркандская область. В данном регионе зафиксировано открытие лишь 23 вновь созданных организаций.

/20181119/V-Tashkente-zapustyat-novyy-meditsinskiy-tsentr-10000530.html

/20200310/Turetskaya-kompaniya-namerena-postroit-kliniki-v-Tashkente-Samarkande-i-Fergane-13633583.html

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социальная поддержка, здравоохранение, сфера услуг, медицина, узбекистан