Сколько предприятий по здравоохранению и соцуслугам открылось в Узбекистане — статистика

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В период с января по феврале текущего года создано 294 новых организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата. По состоянию на 1 марта 2021 года общее количество таких предприятий достигло 9 392 штук. Больше всего новых учреждений в сфере медицины и соцуслуг появилось в Ташкенте. Их численность в столице достигла 66 единиц. Второе место занимает Ферганская область (31 штука). На третей строке расположилась Ташкентская область (27 штук). С небольшим отрывом отстает от тройки лидеров Самаркандская область. В данном регионе зафиксировано открытие лишь 23 вновь созданных организаций.
Больше всего новых учреждений в сфере медицины и соцуслуг появилось в Ташкенте. Их численность в столице достигла 66 единиц. Второе место занимает Ферганская область (31 штука). На третей строке расположилась Ташкентская область (27 штук).