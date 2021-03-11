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https://uz.sputniknews.ru/20210311/skolko-predpriyatiy-po-zdravookhraneniyu-i-sotsuslugam-otkrylos-v-uzbekistane--statistika-17675578.html
Сколько предприятий по здравоохранению и соцуслугам открылось в Узбекистане — статистика
Сколько предприятий по здравоохранению и соцуслугам открылось в Узбекистане — статистика
По состоянию на 1 марта общее количество подобных организаций достигло 9 392 штук. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T14:01+0500
2021-03-11T14:01+0500
общество
социальная поддержка
здравоохранение
сфера услуг
медицина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В период с января по феврале текущего года создано 294 новых организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата. По состоянию на 1 марта 2021 года общее количество таких предприятий достигло 9 392 штук. Больше всего новых учреждений в сфере медицины и соцуслуг появилось в Ташкенте. Их численность в столице достигла 66 единиц. Второе место занимает Ферганская область (31 штука). На третей строке расположилась Ташкентская область (27 штук). С небольшим отрывом отстает от тройки лидеров Самаркандская область. В данном регионе зафиксировано открытие лишь 23 вновь созданных организаций.
/20181119/V-Tashkente-zapustyat-novyy-meditsinskiy-tsentr-10000530.html
/20200310/Turetskaya-kompaniya-namerena-postroit-kliniki-v-Tashkente-Samarkande-i-Fergane-13633583.html
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социальная поддержка, здравоохранение, сфера услуг, медицина, узбекистан

Сколько предприятий по здравоохранению и соцуслугам открылось в Узбекистане — статистика

14:01 11.03.2021
300
© Пресс-служба президента Узбекистана Ташкентская городская клиническая психиатрическая больница
 Ташкентская городская клиническая психиатрическая больница - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
По состоянию на 1 марта общее количество подобных организаций достигло 9 392 штук.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В период с января по феврале текущего года создано 294 новых организаций в сфере здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.
По состоянию на 1 марта 2021 года общее количество таких предприятий достигло 9 392 штук.
Таблетки в колбах - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2018
Общество
В Ташкенте запустят новый медицинский центр
19 Ноября 2018, 15:10
0
Больше всего новых учреждений в сфере медицины и соцуслуг появилось в Ташкенте. Их численность в столице достигла 66 единиц. Второе место занимает Ферганская область (31 штука). На третей строке расположилась Ташкентская область (27 штук).
В больнице - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2020
Экономика
Турецкая компания намерена построить клиники в Ташкенте, Самарканде и Фергане
10 Марта 2020, 13:03
0
С небольшим отрывом отстает от тройки лидеров Самаркандская область. В данном регионе зафиксировано открытие лишь 23 вновь созданных организаций.
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