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ЦБ Узбекистана вновь оставил неизменной основную ставку
ЦБ Узбекистана вновь оставил неизменной основную ставку
Решение принято в целях создания условий для снижения инфляционных ожиданий и достижения устойчивого восстановления экономической активности. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T15:52+0500
2021-03-11T15:53+0500
экономика
основная ставка
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14 процентов, сообщает финансовый регулятор."Правление Центрального банка Узбекистана 11 марта приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14 процентов годовых", — говорится в публикации на сайте ЦБ. Решение принято в целях создания условий для снижения инфляционных ожиданий и достижения устойчивого восстановления экономической активности.В 2021 году инфляцию в Узбекистане планируется удержать в пределах 9-10 процентов, а рост ВВП может составить до 5,5 процента. Ранее Госкомстат республики сообщал, что инфляция в стране по итогам 2020-го снизилась до 11,1 процента против 15,2 процента годом ранее, рост ВВП составил 1,6 процента против 5,8 процента по итогам 2019 года.Напомним, Центробанк Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. ЦБ также с 1 января 2020-го ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус один процент. Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля — до 15 процентов, а с 10 сентября — до 14 процентов, из-за снижения прогнозов инфляции. В октябре и декабре 2020-го и в январе этого года регулятор оставлял ставку без изменений.
/20210109/Bekhzod-Khamraev-o-tom-chto-izmenitsya-v-valyutnoy-politike-Uzbekistana-v-2021-m-15750212.html
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основная ставка, центральный банк республики узбекистан, узбекистан

ЦБ Узбекистана вновь оставил неизменной основную ставку

15:52 11.03.2021 (обновлено: 15:53 11.03.2021)
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© Баходыр МамаджановЦентральный банк Республики Узбекистан
Центральный банк Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Баходыр Мамаджанов
Решение принято в целях создания условий для снижения инфляционных ожиданий и достижения устойчивого восстановления экономической активности.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную процентную ставку на уровне 14 процентов, сообщает финансовый регулятор.
"Правление Центрального банка Узбекистана 11 марта приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14 процентов годовых", — говорится в публикации на сайте ЦБ.
Решение принято в целях создания условий для снижения инфляционных ожиданий и достижения устойчивого восстановления экономической активности.
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В 2021 году инфляцию в Узбекистане планируется удержать в пределах 9-10 процентов, а рост ВВП может составить до 5,5 процента. Ранее Госкомстат республики сообщал, что инфляция в стране по итогам 2020-го снизилась до 11,1 процента против 15,2 процента годом ранее, рост ВВП составил 1,6 процента против 5,8 процента по итогам 2019 года.
Напомним, Центробанк Узбекистана с 1 января 2020 года перешел к поэтапному инфляционному таргетированию. ЦБ также с 1 января 2020-го ввел вместо ставки рефинансирования основную ставку в размере 16 процентов и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус один процент. Ставка в прошлом году была снижена дважды: с 14 апреля — до 15 процентов, а с 10 сентября — до 14 процентов, из-за снижения прогнозов инфляции. В октябре и декабре 2020-го и в январе этого года регулятор оставлял ставку без изменений.
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