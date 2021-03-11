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https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-tadzhikistan-namereny-elektrifitsirovat-zhd-bekabad-kanibadam-kokand-17681588.html
Узбекистан и Таджикистан намерены электрифицировать ж/д Бекабад — Канибадам — Коканд
Узбекистан и Таджикистан намерены электрифицировать ж/д Бекабад — Канибадам — Коканд
Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T16:58+0500
2021-03-11T17:12+0500
общество
электрификация
железная дорога
узбекистон темир йуллари
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Национальные железнодорожные компании Узбекистана и Таджикистана обсудили возможность подписания соглашения о строительстве линии электропередачи вдоль железнодорожного пути, проходящего через северные территории Таджикистана по маршруту "Бекабад — Канибадам — Коканд".Эти данные корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в АО "Узбекистон темир йуллари".Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается частота движения поездов.Хотя проект по электрификации железной дороги начали прорабатывать в 2020 году, условия соглашения станут известны только после подписания документа.
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электрификация, железная дорога, узбекистон темир йуллари, таджикистан, узбекистан

Узбекистан и Таджикистан намерены электрифицировать ж/д Бекабад — Канибадам — Коканд

16:58 11.03.2021 (обновлено: 17:12 11.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна
Укладка железнодорожного полотна - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается частота движения поездов.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Национальные железнодорожные компании Узбекистана и Таджикистана обсудили возможность подписания соглашения о строительстве линии электропередачи вдоль железнодорожного пути, проходящего через северные территории Таджикистана по маршруту "Бекабад — Канибадам — Коканд".
Эти данные корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в АО "Узбекистон темир йуллари".
Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается частота движения поездов.
Символика Азиатского банка развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2020
Экономика
АБР выделил Узбекистану еще $121 млн на модернизацию железнодорожных сетей
11 Ноября 2020, 16:49
0
Хотя проект по электрификации железной дороги начали прорабатывать в 2020 году, условия соглашения станут известны только после подписания документа.
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