Узбекистан и Таджикистан намерены электрифицировать ж/д Бекабад — Канибадам — Коканд

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Национальные железнодорожные компании Узбекистана и Таджикистана обсудили возможность подписания соглашения о строительстве линии электропередачи вдоль железнодорожного пути, проходящего через северные территории Таджикистана по маршруту "Бекабад — Канибадам — Коканд".Эти данные корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в АО "Узбекистон темир йуллари".Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается частота движения поездов.Хотя проект по электрификации железной дороги начали прорабатывать в 2020 году, условия соглашения станут известны только после подписания документа.
Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается частота движения поездов.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Национальные железнодорожные компании Узбекистана и Таджикистана обсудили возможность подписания соглашения о строительстве линии электропередачи вдоль железнодорожного пути, проходящего через северные территории Таджикистана по маршруту "Бекабад — Канибадам — Коканд".