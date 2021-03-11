https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-tadzhikistan-namereny-elektrifitsirovat-zhd-bekabad-kanibadam-kokand-17681588.html

Узбекистан и Таджикистан намерены электрифицировать ж/д Бекабад — Канибадам — Коканд

Узбекистан и Таджикистан намерены электрифицировать ж/д Бекабад — Канибадам — Коканд

Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T16:58+0500

2021-03-11T16:58+0500

2021-03-11T17:12+0500

общество

электрификация

железная дорога

узбекистон темир йуллари

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Национальные железнодорожные компании Узбекистана и Таджикистана обсудили возможность подписания соглашения о строительстве линии электропередачи вдоль железнодорожного пути, проходящего через северные территории Таджикистана по маршруту "Бекабад — Канибадам — Коканд".Эти данные корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили в АО "Узбекистон темир йуллари".Переход на электровозы отвечает интересам обеих республик: значительно сокращаются расходы, минимизируются выбросы вредных веществ в атмосферу, увеличивается частота движения поездов.Хотя проект по электрификации железной дороги начали прорабатывать в 2020 году, условия соглашения станут известны только после подписания документа.

/20201111/ABR-vydelil-Uzbekistanu-esche-121-mln-na-modernizatsiyu-zheleznodorozhnykh-setey-15382248.html

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электрификация, железная дорога, узбекистон темир йуллари, таджикистан, узбекистан