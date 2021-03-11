Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщили в МИД РУз.Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".Отмечается, что это позволит получить доступ к пакистанским морским портам Карачи и Гвадар для увеличения объемов взаимной торговли между Узбекистаном и Пакистаном, а также Центральной и Южной Азией.
Планируется реализовать ряд инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщили в МИД РУз.
Взаимное сотрудничество
В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления для развития и укрепления узбекско-пакистанских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".