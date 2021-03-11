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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-nameren-ispolzovat-morskie-porty-pakistana-17667590.html
Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана
Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана
Планируется реализовать ряд инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T10:38+0500
2021-03-11T10:41+0500
политика
транспортный коридор
афганистан
пакистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщили в МИД РУз.Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".Отмечается, что это позволит получить доступ к пакистанским морским портам Карачи и Гвадар для увеличения объемов взаимной торговли между Узбекистаном и Пакистаном, а также Центральной и Южной Азией.
/20210201/Uzbekistan-Afganistan-i-Pakistan-obsudyat-buduschee-Kabulskogo-koridora-15914000.html
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транспортный коридор, афганистан, пакистан, узбекистан

Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана

10:38 11.03.2021 (обновлено: 10:41 11.03.2021)
198
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Стрингер
Планируется реализовать ряд инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщили в МИД РУз.
Взаимное сотрудничество

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления для развития и укрепления узбекско-пакистанских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".
Строительство спецморнефтепорта в бухте Козьмино - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2021
Политика
Узбекистан, Афганистан и Пакистан обсудят будущее "Кабульского коридора"
1 Февраля, 18:21
0
Отмечается, что это позволит получить доступ к пакистанским морским портам Карачи и Гвадар для увеличения объемов взаимной торговли между Узбекистаном и Пакистаном, а также Центральной и Южной Азией.
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