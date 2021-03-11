https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-nameren-ispolzovat-morskie-porty-pakistana-17667590.html

Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана

Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана

Планируется реализовать ряд инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T10:38+0500

2021-03-11T10:38+0500

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политика

транспортный коридор

афганистан

пакистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в Исламабаде министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Об этом сообщили в МИД РУз.Кроме того, представители двух стран обменялись мнениями по взаимодействию в реализации инфраструктурных проектов для содействия восстановлению экономики Афганистана. Важнейшим из них является открытие железнодорожного сообщения "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".Отмечается, что это позволит получить доступ к пакистанским морским портам Карачи и Гвадар для увеличения объемов взаимной торговли между Узбекистаном и Пакистаном, а также Центральной и Южной Азией.

/20210201/Uzbekistan-Afganistan-i-Pakistan-obsudyat-buduschee-Kabulskogo-koridora-15914000.html

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транспортный коридор, афганистан, пакистан, узбекистан