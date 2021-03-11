Узбекистанцев пригласили к участию во всенародном хашаре

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В ближайшую субботу, 13 марта, в Узбекистане пройдет всенародный благотворительный хашар. Это следует из постановления правительства, опубликованного в Telagram-канале Минюста. Субботник приурочен к празднованию Навруза, который отмечается ежегодно 21 марта.В связи с проведением хашара правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного благотворительного фонда Узбекистана "Махалля".В Ташкенте 19 сентября впервые отметили Всемирный день чистоты. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и хокимият организовали и провели генеральную уборку в парке "Болажон" около Курантов и на набережной Бурджара у каскада водопадов. К ним подключились члены Экологической партии и поэты республики.
Правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного благотворительного фонда Узбекистана "Махалля".
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В ближайшую субботу, 13 марта, в Узбекистане пройдет всенародный благотворительный хашар. Это следует из постановления правительства, опубликованного в Telagram-канале Минюста.
Субботник приурочен к празднованию Навруза, который отмечается ежегодно 21 марта.
В связи с проведением хашара правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного благотворительного фонда Узбекистана "Махалля".
"Эти средства направят на материальную и моральную поддержку малообеспеченным семьям, потерявшим кормильца, пожилым людям, нуждающимся в социальной защите, инвалидам, одиноким пожилым людям и пенсионерам", — говорится в сообщении Минюста.
В Ташкенте 19 сентября впервые отметили Всемирный день чистоты. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и хокимият организовали и провели генеральную уборку в парке "Болажон" около Курантов и на набережной Бурджара у каскада водопадов. К ним подключились члены Экологической партии и поэты республики.