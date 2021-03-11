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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistantsev-priglasili-k-uchastiyu-vo-vsenarodnom-khashare-17675080.html
Узбекистанцев пригласили к участию во всенародном хашаре
Узбекистанцев пригласили к участию во всенародном хашаре
Правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T13:52+0500
2021-03-11T13:54+0500
общество
хашар
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В ближайшую субботу, 13 марта, в Узбекистане пройдет всенародный благотворительный хашар. Это следует из постановления правительства, опубликованного в Telagram-канале Минюста. Субботник приурочен к празднованию Навруза, который отмечается ежегодно 21 марта.В связи с проведением хашара правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного благотворительного фонда Узбекистана "Махалля".В Ташкенте 19 сентября впервые отметили Всемирный день чистоты. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и хокимият организовали и провели генеральную уборку в парке "Болажон" около Курантов и на набережной Бурджара у каскада водопадов. К ним подключились члены Экологической партии и поэты республики.
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хашар, узбекистан

Узбекистанцев пригласили к участию во всенародном хашаре

13:52 11.03.2021 (обновлено: 13:54 11.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЖенщина подметает улицу
Женщина подметает улицу - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного благотворительного фонда Узбекистана "Махалля".
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В ближайшую субботу, 13 марта, в Узбекистане пройдет всенародный благотворительный хашар. Это следует из постановления правительства, опубликованного в Telagram-канале Минюста.
Субботник приурочен к празднованию Навруза, который отмечается ежегодно 21 марта.
В связи с проведением хашара правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного благотворительного фонда Узбекистана "Махалля".

"Эти средства направят на материальную и моральную поддержку малообеспеченным семьям, потерявшим кормильца, пожилым людям, нуждающимся в социальной защите, инвалидам, одиноким пожилым людям и пенсионерам", говорится в сообщении Минюста.

В Ташкенте 19 сентября впервые отметили Всемирный день чистоты. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и хокимият организовали и провели генеральную уборку в парке "Болажон" около Курантов и на набережной Бурджара у каскада водопадов. К ним подключились члены Экологической партии и поэты республики.
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