https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistantsev-priglasili-k-uchastiyu-vo-vsenarodnom-khashare-17675080.html

Узбекистанцев пригласили к участию во всенародном хашаре

Узбекистанцев пригласили к участию во всенародном хашаре

Правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T13:52+0500

2021-03-11T13:52+0500

2021-03-11T13:54+0500

общество

хашар

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/02/15916352_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_70e4e1c34959d138034227c24bb05ca9.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В ближайшую субботу, 13 марта, в Узбекистане пройдет всенародный благотворительный хашар. Это следует из постановления правительства, опубликованного в Telagram-канале Минюста. Субботник приурочен к празднованию Навруза, который отмечается ежегодно 21 марта.В связи с проведением хашара правительство рекомендовало добровольно перечислить часть средств сотрудников министерств, ведомств и других организаций на счет Общественного благотворительного фонда Узбекистана "Махалля".В Ташкенте 19 сентября впервые отметили Всемирный день чистоты. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и хокимият организовали и провели генеральную уборку в парке "Болажон" около Курантов и на набережной Бурджара у каскада водопадов. К ним подключились члены Экологической партии и поэты республики.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

хашар, узбекистан