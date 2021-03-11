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https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-britanii-vystavili-na-prodazhu-dom-skripalya--ego-myli-15-goda-17672336.html
В Британии выставили на продажу дом Скрипалей — уборку там вели 1,5 года
В Британии выставили на продажу дом Скрипалей — уборку там вели 1,5 года
Местные власти намерены перестроить особняк и завезти в него новую мебель. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T12:54+0500
2021-03-11T13:04+0500
в мире
юлия скрипаль
газ "новичок"
сергей скрипаль
дом
скандал
отравление
великобритания
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В британском городе Солсбери продадут дом, о котором еще в 2018 году говорил, казалось, весь мир.Речь идет о громком деле Скрипалей — Сергея (бывшего двойного агента ГРУ и Ми-6) и его дочери Юлии, которых якобы отравили газом "Новичок" нервно-паралитического действия. Причем произошло это, как утверждалось, в том самом доме, который теперь власти намерены продать. Об этом пишет газета Mirror.По данным издания, особняк выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки — столько потребовалось, чтобы якобы "вымыть" все отравляющие частицы. Вместе с особняком заодно почистили еще 13 объектов, расположенных неподалеку. Как утверждали британские власти, там тоже были найдены следы яда.Что же будут делать с домом Скрипалей? План такой: перестроить его и обставить новой мебелью. К слову, процесс уже в самом разгаре. К настоящему времени в знаменитом особняке сделали ремонт ванной комнаты и несколько гостиных. Также строители сняли крышу.Отмечается, что продавать объект будут в качестве жилой недвижимости. Причем есть важный момент: дом нельзя будет сдавать в субаренду. Это, как утверждают местные власти, делается для того, чтобы на этой истории нельзя было никому "заработать".
/20210304/Tri-goda-delu-Skripalya-Iz-obvineniy-protiv-Rossii-ischezlo-khayli-laykli-16122705.html
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юлия скрипаль, газ "новичок", сергей скрипаль, дом, скандал, отравление, великобритания

В Британии выставили на продажу дом Скрипалей — уборку там вели 1,5 года

12:54 11.03.2021 (обновлено: 13:04 11.03.2021)
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© Sputnik / Денис ВорошиловСотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Денис Ворошилов
Местные власти намерены перестроить особняк и завезти в него новую мебель.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В британском городе Солсбери продадут дом, о котором еще в 2018 году говорил, казалось, весь мир.
Речь идет о громком деле Скрипалей — Сергея (бывшего двойного агента ГРУ и Ми-6) и его дочери Юлии, которых якобы отравили газом "Новичок" нервно-паралитического действия.
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Причем произошло это, как утверждалось, в том самом доме, который теперь власти намерены продать. Об этом пишет газета Mirror.
По данным издания, особняк выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки столько потребовалось, чтобы якобы "вымыть" все отравляющие частицы.
Вместе с особняком заодно почистили еще 13 объектов, расположенных неподалеку. Как утверждали британские власти, там тоже были найдены следы яда.
© Sputnik / Денис ВорошиловСотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери
© Sputnik / Денис Ворошилов
Что же будут делать с домом Скрипалей? План такой: перестроить его и обставить новой мебелью. К слову, процесс уже в самом разгаре.
К настоящему времени в знаменитом особняке сделали ремонт ванной комнаты и несколько гостиных. Также строители сняли крышу.
Отмечается, что продавать объект будут в качестве жилой недвижимости. Причем есть важный момент: дом нельзя будет сдавать в субаренду. Это, как утверждают местные власти, делается для того, чтобы на этой истории нельзя было никому "заработать".
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