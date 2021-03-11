https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-britanii-vystavili-na-prodazhu-dom-skripalya--ego-myli-15-goda-17672336.html

В Британии выставили на продажу дом Скрипалей — уборку там вели 1,5 года

В Британии выставили на продажу дом Скрипалей — уборку там вели 1,5 года

Местные власти намерены перестроить особняк и завезти в него новую мебель. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T12:54+0500

2021-03-11T12:54+0500

2021-03-11T13:04+0500

в мире

юлия скрипаль

газ "новичок"

сергей скрипаль

дом

скандал

отравление

великобритания

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В британском городе Солсбери продадут дом, о котором еще в 2018 году говорил, казалось, весь мир.Речь идет о громком деле Скрипалей — Сергея (бывшего двойного агента ГРУ и Ми-6) и его дочери Юлии, которых якобы отравили газом "Новичок" нервно-паралитического действия. Причем произошло это, как утверждалось, в том самом доме, который теперь власти намерены продать. Об этом пишет газета Mirror.По данным издания, особняк выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки — столько потребовалось, чтобы якобы "вымыть" все отравляющие частицы. Вместе с особняком заодно почистили еще 13 объектов, расположенных неподалеку. Как утверждали британские власти, там тоже были найдены следы яда.Что же будут делать с домом Скрипалей? План такой: перестроить его и обставить новой мебелью. К слову, процесс уже в самом разгаре. К настоящему времени в знаменитом особняке сделали ремонт ванной комнаты и несколько гостиных. Также строители сняли крышу.Отмечается, что продавать объект будут в качестве жилой недвижимости. Причем есть важный момент: дом нельзя будет сдавать в субаренду. Это, как утверждают местные власти, делается для того, чтобы на этой истории нельзя было никому "заработать".

/20210304/Tri-goda-delu-Skripalya-Iz-obvineniy-protiv-Rossii-ischezlo-khayli-laykli-16122705.html

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юлия скрипаль, газ "новичок", сергей скрипаль, дом, скандал, отравление, великобритания