https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-ministerstve-vodnogo-khozyaystva-novoe-naznachenie-17686183.html

В Министерстве водного хозяйства новое назначение

В Министерстве водного хозяйства новое назначение

Замминистра стал Каршиев Рустам Джураевич. Ранее он работал на должности главы Управления внедрения водосберегающих технологий министерства. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T18:45+0500

2021-03-11T18:45+0500

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политика

министерство сельского и водного хозяйства

назначение

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. На пост замминистра водного хозяйства Узбекистана назначен Каршиев Рустам Джураевич. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана. Рустам Каршиев родился в 1983 году. В 2005 году он окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.Ранее Каршиев занимал должность главы Управления внедрения водосберегающих технологий министерства.

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министерство сельского и водного хозяйства, назначение