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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-ministerstve-vodnogo-khozyaystva-novoe-naznachenie-17686183.html
В Министерстве водного хозяйства новое назначение
В Министерстве водного хозяйства новое назначение
Замминистра стал Каршиев Рустам Джураевич. Ранее он работал на должности главы Управления внедрения водосберегающих технологий министерства. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T18:45+0500
2021-03-11T18:54+0500
политика
министерство сельского и водного хозяйства
назначение
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. На пост замминистра водного хозяйства Узбекистана назначен Каршиев Рустам Джураевич. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана. Рустам Каршиев родился в 1983 году. В 2005 году он окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.Ранее Каршиев занимал должность главы Управления внедрения водосберегающих технологий министерства.
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министерство сельского и водного хозяйства, назначение

В Министерстве водного хозяйства новое назначение

18:45 11.03.2021 (обновлено: 18:54 11.03.2021)
1028
© Министерство водного хозяйства УзбекистанаКаршиев Рустам Джураевич
Каршиев Рустам Джураевич - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Министерство водного хозяйства Узбекистана
Замминистра стал Каршиев Рустам Джураевич. Ранее он работал на должности главы Управления внедрения водосберегающих технологий министерства.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. На пост замминистра водного хозяйства Узбекистана назначен Каршиев Рустам Джураевич. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана.
Рустам Каршиев родился в 1983 году. В 2005 году он окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
Ранее Каршиев занимал должность главы Управления внедрения водосберегающих технологий министерства.
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