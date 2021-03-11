https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-obnovili-poryadok-rassmotreniya-voprosov-grazhdanstva-17680184.html

В Узбекистане обновили порядок рассмотрения вопросов гражданства

В Узбекистане обновили порядок рассмотрения вопросов гражданства

Глава республики подписал указ, утвердивший положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РУз. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T16:54+0500

2021-03-11T16:54+0500

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общество

указ

гражданство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил обновленный порядок рассмотрения вопросов, касающихся гражданства республики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.Отныне ходатайства и заявления следует подавать:В случае, если меняется гражданство родителей или одного из них по их ходатайству, гражданство ребенка в возрасте от 14 до 18 лет может быть изменено только с его письменного согласия.Иностранец или человек без гражданства, постоянно проживающий в Узбекистане, совершеннолетний и дееспособный, может обратиться с ходатайством о приеме в гражданство РУз в общем порядке. На изучение ходатайства должно уходить не более трех рабочих дней. Сведения вносятся в межведомственную базу данных E-Fuqaro, а материалы направляются в Министерство внутренних дел Каракалпакстана, ГУВД Ташкента и Ташкентской области, управления внутренних дел областей.В соответствии с исполненным требованием, прошедшим проверку в E-Fuqaro, распечатывается проверочный лист. На основании материалов и проверочного листа в течение месяца готовится заключение, которое должны утвердить глава МВД или один из его заместителей. Затем это заключение и обобщенная информационная справка направляются для рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при президенте. Напомним, принятие в гражданство Узбекистана может осуществляться как в общем порядке, так и в упрощенном (для соотечественников) и исключительном порядке.Первым могут воспользоваться иностранцы, вторым — соотечественники, третий возможен по инициативе президента.Для приема в гражданство РУз в общем или упрощенном порядке человек должен уметь общаться на государственном языке.

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указ, гражданство, узбекистан