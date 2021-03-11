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В Узбекистане обновили порядок рассмотрения вопросов гражданства
В Узбекистане обновили порядок рассмотрения вопросов гражданства
Глава республики подписал указ, утвердивший положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РУз. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T16:54+0500
2021-03-11T16:59+0500
общество
указ
гражданство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил обновленный порядок рассмотрения вопросов, касающихся гражданства республики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.Отныне ходатайства и заявления следует подавать:В случае, если меняется гражданство родителей или одного из них по их ходатайству, гражданство ребенка в возрасте от 14 до 18 лет может быть изменено только с его письменного согласия.Иностранец или человек без гражданства, постоянно проживающий в Узбекистане, совершеннолетний и дееспособный, может обратиться с ходатайством о приеме в гражданство РУз в общем порядке. На изучение ходатайства должно уходить не более трех рабочих дней. Сведения вносятся в межведомственную базу данных E-Fuqaro, а материалы направляются в Министерство внутренних дел Каракалпакстана, ГУВД Ташкента и Ташкентской области, управления внутренних дел областей.В соответствии с исполненным требованием, прошедшим проверку в E-Fuqaro, распечатывается проверочный лист. На основании материалов и проверочного листа в течение месяца готовится заключение, которое должны утвердить глава МВД или один из его заместителей. Затем это заключение и обобщенная информационная справка направляются для рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при президенте. Напомним, принятие в гражданство Узбекистана может осуществляться как в общем порядке, так и в упрощенном (для соотечественников) и исключительном порядке.Первым могут воспользоваться иностранцы, вторым — соотечественники, третий возможен по инициативе президента.Для приема в гражданство РУз в общем или упрощенном порядке человек должен уметь общаться на государственном языке.
/20200921/Process-polucheniya-grazhdanstva-Uzbekistana-perevodyat-v-onlajn-15023635.html
/20200915/V-Uzbekistane-dlya-polucheniya-grazhdanstva-teper-neobkhodimo-znat-gosudarstvennyy-yazyk-14976788.html
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указ, гражданство, узбекистан

В Узбекистане обновили порядок рассмотрения вопросов гражданства

16:54 11.03.2021 (обновлено: 16:59 11.03.2021)
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© Sputnik / Алексей ТихомировУзбекский паспорт
Узбекский паспорт - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Алексей Тихомиров
Глава республики подписал указ, утвердивший положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РУз.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил обновленный порядок рассмотрения вопросов, касающихся гражданства республики. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Отныне ходатайства и заявления следует подавать:
в Узбекистане — в орган внутренних дел по месту постоянного проживания;
за рубежом — в консульские учреждения, а также консульские отделы диппредставительств РУз.
В случае, если меняется гражданство родителей или одного из них по их ходатайству, гражданство ребенка в возрасте от 14 до 18 лет может быть изменено только с его письменного согласия.
Иностранец или человек без гражданства, постоянно проживающий в Узбекистане, совершеннолетний и дееспособный, может обратиться с ходатайством о приеме в гражданство РУз в общем порядке.
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21 Сентября 2020, 19:09
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На изучение ходатайства должно уходить не более трех рабочих дней. Сведения вносятся в межведомственную базу данных E-Fuqaro, а материалы направляются в Министерство внутренних дел Каракалпакстана, ГУВД Ташкента и Ташкентской области, управления внутренних дел областей.
В соответствии с исполненным требованием, прошедшим проверку в E-Fuqaro, распечатывается проверочный лист. На основании материалов и проверочного листа в течение месяца готовится заключение, которое должны утвердить глава МВД или один из его заместителей. Затем это заключение и обобщенная информационная справка направляются для рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при президенте.
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Напомним, принятие в гражданство Узбекистана может осуществляться как в общем порядке, так и в упрощенном (для соотечественников) и исключительном порядке.
Первым могут воспользоваться иностранцы, вторым — соотечественники, третий возможен по инициативе президента.
Для приема в гражданство РУз в общем или упрощенном порядке человек должен уметь общаться на государственном языке.
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