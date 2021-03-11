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В Узбекистане принята нацпрограмма по прекращению использования озоноразрушающих веществ
В Узбекистане принята нацпрограмма по прекращению использования озоноразрушающих веществ
Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T11:49+0500
2021-03-11T13:02+0500
общество
охрана окружающей среды
озоновый слой
конвенция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Постановлением правительства в республике принята национальная программа по прекращению использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, Кабинет министров предусмотрит реализацию единой государственной политики в области регулирования потребления ОРВ. Отмечается, что на территории Узбекистана планируется прекратить импорт и экспорт ОРВ и изделий из них. Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров обработки OРВ. На что направлена национальная программа:Помимо этого, с учетом мирового опыта планируется изучить целесообразность присоединения Узбекистана к Кигалийской поправке Монреальского протокола.Известно, что в соответствии с обязательствами по Монреальскому протоколу к Венской конвенции, в Узбекистане использование ОРВ в период с 2005 по 2019 годы было сокращено с 884 до 33 тонн.К тому же при содействии международных организаций — Глобальный экологический фонд, Программа ООН по окружающей среде, ПРООН — в 2000-2018 годах реализовано шесть проектов по прекращению использования озоноразрушающих веществ на сумму $9,9 миллиона.Напомним, в соответствии с Венской конвенцией, первая национальная программа по защите озонового слоя была утверждена постановлением Кабинета министров в январе 2000-го.
/20160627/3123877.html
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охрана окружающей среды, озоновый слой, конвенция, узбекистан

В Узбекистане принята нацпрограмма по прекращению использования озоноразрушающих веществ

11:49 11.03.2021 (обновлено: 13:02 11.03.2021)
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© Foto : Roskosmos / Oleg ArtemievВид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Foto : Roskosmos / Oleg Artemiev
Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров обработки OРВ.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Постановлением правительства в республике принята национальная программа по прекращению использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщает пресс-служба Минюста.
Согласно документу, Кабинет министров предусмотрит реализацию единой государственной политики в области регулирования потребления ОРВ.
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Отмечается, что на территории Узбекистана планируется прекратить импорт и экспорт ОРВ и изделий из них. Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров обработки OРВ.
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На что направлена национальная программа:

развитие научных исследований в области производства холодильного оборудования, продуктов и технологий без веществ, разрушающих озоновый слой;
принятие мер по постепенному переходу к потреблению веществ с низким или нулевым потреблением гидрофторуглеродов;
разработку системы стимулов в сочетании с мерами налоговой политики.
Помимо этого, с учетом мирового опыта планируется изучить целесообразность присоединения Узбекистана к Кигалийской поправке Монреальского протокола.
Проект по ликвидации ОРВ

В настоящее время реализуется проект по полной ликвидации озоноразрушающих веществ за счет внедрения эффективных технологий стоимостью $8,6 млн. Он должен завершиться в 2024 году.

Известно, что в соответствии с обязательствами по Монреальскому протоколу к Венской конвенции, в Узбекистане использование ОРВ в период с 2005 по 2019 годы было сокращено с 884 до 33 тонн.
К тому же при содействии международных организаций — Глобальный экологический фонд, Программа ООН по окружающей среде, ПРООН — в 2000-2018 годах реализовано шесть проектов по прекращению использования озоноразрушающих веществ на сумму $9,9 миллиона.
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Напомним, в соответствии с Венской конвенцией, первая национальная программа по защите озонового слоя была утверждена постановлением Кабинета министров в январе 2000-го.
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