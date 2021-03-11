В Узбекистане принята нацпрограмма по прекращению использования озоноразрушающих веществ

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Постановлением правительства в республике принята национальная программа по прекращению использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, Кабинет министров предусмотрит реализацию единой государственной политики в области регулирования потребления ОРВ. Отмечается, что на территории Узбекистана планируется прекратить импорт и экспорт ОРВ и изделий из них. Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров обработки OРВ. На что направлена национальная программа:Помимо этого, с учетом мирового опыта планируется изучить целесообразность присоединения Узбекистана к Кигалийской поправке Монреальского протокола.Известно, что в соответствии с обязательствами по Монреальскому протоколу к Венской конвенции, в Узбекистане использование ОРВ в период с 2005 по 2019 годы было сокращено с 884 до 33 тонн.К тому же при содействии международных организаций — Глобальный экологический фонд, Программа ООН по окружающей среде, ПРООН — в 2000-2018 годах реализовано шесть проектов по прекращению использования озоноразрушающих веществ на сумму $9,9 миллиона.Напомним, в соответствии с Венской конвенцией, первая национальная программа по защите озонового слоя была утверждена постановлением Кабинета министров в январе 2000-го.
Отмечается, что на территории Узбекистана планируется прекратить импорт и экспорт ОРВ и изделий из них. Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров обработки OРВ.
развитие научных исследований в области производства холодильного оборудования, продуктов и технологий без веществ, разрушающих озоновый слой;
принятие мер по постепенному переходу к потреблению веществ с низким или нулевым потреблением гидрофторуглеродов;
разработку системы стимулов в сочетании с мерами налоговой политики.
Помимо этого, с учетом мирового опыта планируется изучить целесообразность присоединения Узбекистана к Кигалийской поправке Монреальского протокола.
Проект по ликвидации ОРВ
В настоящее время реализуется проект по полной ликвидации озоноразрушающих веществ за счет внедрения эффективных технологий стоимостью $8,6 млн. Он должен завершиться в 2024 году.
Известно, что в соответствии с обязательствами по Монреальскому протоколу к Венской конвенции, в Узбекистане использование ОРВ в период с 2005 по 2019 годы было сокращено с 884 до 33 тонн.
К тому же при содействии международных организаций — Глобальный экологический фонд, Программа ООН по окружающей среде, ПРООН — в 2000-2018 годах реализовано шесть проектов по прекращению использования озоноразрушающих веществ на сумму $9,9 миллиона.