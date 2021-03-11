https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-prinyata-natsprogramma-po-prekrascheniyu-ispolzovaniya-ozonorazrushayuschikh-veschestv-17670400.html

В Узбекистане принята нацпрограмма по прекращению использования озоноразрушающих веществ

В Узбекистане принята нацпрограмма по прекращению использования озоноразрушающих веществ

Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T11:49+0500

2021-03-11T11:49+0500

2021-03-11T13:02+0500

общество

охрана окружающей среды

озоновый слой

конвенция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Постановлением правительства в республике принята национальная программа по прекращению использования озоноразрушающих веществ (ОРВ), сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, Кабинет министров предусмотрит реализацию единой государственной политики в области регулирования потребления ОРВ. Отмечается, что на территории Узбекистана планируется прекратить импорт и экспорт ОРВ и изделий из них. Для реализации контроля за перемещением вредных веществ будет сформирована соответствующая база данных. Кроме того, намечено создание шести новых центров обработки OРВ. На что направлена национальная программа:Помимо этого, с учетом мирового опыта планируется изучить целесообразность присоединения Узбекистана к Кигалийской поправке Монреальского протокола.Известно, что в соответствии с обязательствами по Монреальскому протоколу к Венской конвенции, в Узбекистане использование ОРВ в период с 2005 по 2019 годы было сокращено с 884 до 33 тонн.К тому же при содействии международных организаций — Глобальный экологический фонд, Программа ООН по окружающей среде, ПРООН — в 2000-2018 годах реализовано шесть проектов по прекращению использования озоноразрушающих веществ на сумму $9,9 миллиона.Напомним, в соответствии с Венской конвенцией, первая национальная программа по защите озонового слоя была утверждена постановлением Кабинета министров в январе 2000-го.

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охрана окружающей среды, озоновый слой, конвенция, узбекистан