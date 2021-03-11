https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-pristupili-k-semkam-dokfilma-o-bakhtire-ikhtirove-17679582.html

В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове

В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове

Кинокартина будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образом Родины". Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T15:52+0500

2021-03-11T15:52+0500

2021-03-11T16:01+0500

культура

национальное агентство "узбеккино"

документальный фильм

артист

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" студия "Ижод" приступила к съемкам фильма о жизни и творчестве народного артиста Узбекистана Бахтиёра Ихтиёрова. Об этом сообщили в национальном киноагентстве. Документальная кинокартина получила название "Бахтиёр Ихтиёров: сказки, которые очаровали меня". Фильм будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образ Родины". Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской области и Ташкенте.В роли режиссера-постановщика выступил Джурабек Рузметов. Авторами сценария стали Дильшод Саломов и Джурабек Рузметов.В кинохронике использованы интервью Убайдуллы Омона, Мухаммаджона Рафикова, Хайруллы Саъдиева, Элёра Эшмухаммедова, Мурада Раджабова.

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национальное агентство "узбеккино", документальный фильм, артист