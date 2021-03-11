В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" студия "Ижод" приступила к съемкам фильма о жизни и творчестве народного артиста Узбекистана Бахтиёра Ихтиёрова. Об этом сообщили в национальном киноагентстве. Документальная кинокартина получила название "Бахтиёр Ихтиёров: сказки, которые очаровали меня". Фильм будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образ Родины". Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской области и Ташкенте.В роли режиссера-постановщика выступил Джурабек Рузметов. Авторами сценария стали Дильшод Саломов и Джурабек Рузметов.В кинохронике использованы интервью Убайдуллы Омона, Мухаммаджона Рафикова, Хайруллы Саъдиева, Элёра Эшмухаммедова, Мурада Раджабова.
Кинокартина будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образом Родины". Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской области и Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" студия "Ижод" приступила к съемкам фильма о жизни и творчестве народного артиста Узбекистана Бахтиёра Ихтиёрова. Об этом сообщили в национальном киноагентстве.
Документальная кинокартина получила название "Бахтиёр Ихтиёров: сказки, которые очаровали меня". Фильм будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образ Родины".