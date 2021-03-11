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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-pristupili-k-semkam-dokfilma-o-bakhtire-ikhtirove-17679582.html
В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове
В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове
Кинокартина будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образом Родины". Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T15:52+0500
2021-03-11T16:01+0500
культура
национальное агентство "узбеккино"
документальный фильм
артист
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" студия "Ижод" приступила к съемкам фильма о жизни и творчестве народного артиста Узбекистана Бахтиёра Ихтиёрова. Об этом сообщили в национальном киноагентстве. Документальная кинокартина получила название "Бахтиёр Ихтиёров: сказки, которые очаровали меня". Фильм будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образ Родины". Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской области и Ташкенте.В роли режиссера-постановщика выступил Джурабек Рузметов. Авторами сценария стали Дильшод Саломов и Джурабек Рузметов.В кинохронике использованы интервью Убайдуллы Омона, Мухаммаджона Рафикова, Хайруллы Саъдиева, Элёра Эшмухаммедова, Мурада Раджабова.
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национальное агентство "узбеккино", документальный фильм, артист

В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове

15:52 11.03.2021 (обновлено: 16:01 11.03.2021)
745
© Unsplash / Jakob OwensКинокамера
Кинокамера - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Unsplash / Jakob Owens
Кинокартина будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образом Родины". Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской области и Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" студия "Ижод" приступила к съемкам фильма о жизни и творчестве народного артиста Узбекистана Бахтиёра Ихтиёрова. Об этом сообщили в национальном киноагентстве.
Документальная кинокартина получила название "Бахтиёр Ихтиёров: сказки, которые очаровали меня". Фильм будет состоять из двух серий, одна из которых озаглавлена "Образ Родины".
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Известно, что съемочный процесс планируется проводит в Бухарской области и Ташкенте.
В роли режиссера-постановщика выступил Джурабек Рузметов. Авторами сценария стали Дильшод Саломов и Джурабек Рузметов.
В кинохронике использованы интервью Убайдуллы Омона, Мухаммаджона Рафикова, Хайруллы Саъдиева, Элёра Эшмухаммедова, Мурада Раджабова.
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