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https://uz.sputniknews.ru/20210312/gde-moy-suvenir-lavrov-potrollil-svoego-kollegu-iz-turtsii--video-17722996.html
"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео
"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео
Дипломаты провели переговоры в Дохе — столице Катара. Туда министры прибыли из разных стран: Лавров — из Эр-Рияда, а Чавушоглу — из Бишкека. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T17:03+0500
2021-03-12T17:03+0500
2021-03-12T17:10+0500
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дипломаты
шутка
турция
кыргызстан
мид рф
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. "Где мой сувенир из Кыргызстана?" – такими словами глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу.Лавров славится своими остроумными заявлениями: его цитаты часто уходят в народ, а некоторые из высказываний уже давно стали классикой.Так, например, в октябре, рассуждая о сценариях развития истории человечества, министр вспомнил стишок про "Дедушку Мазая и зайцев", отметив, что у мира нет такого "деда Мазая".Поэтому рассчитывать нужно только на свои силы, подчеркнул тогда глава МИД РФ.
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дипломаты, шутка, турция, кыргызстан, мид рф, сергей лавров
"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео 17:03 12.03.2021 (обновлено: 17:10 12.03.2021)
Дипломаты провели переговоры в Дохе — столице Катара. Туда министры прибыли из разных стран: Лавров — из Эр-Рияда, а Чавушоглу — из Бишкека.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. "Где мой сувенир из Кыргызстана?" – такими словами глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу.
Лавров славится своими остроумными заявлениями: его цитаты часто уходят в народ, а некоторые из высказываний уже давно стали классикой.
Так, например, в октябре, рассуждая о сценариях развития истории человечества, министр вспомнил стишок про "Дедушку Мазая и зайцев", отметив, что у мира нет такого "деда Мазая".
Поэтому рассчитывать нужно только на свои силы, подчеркнул тогда глава МИД РФ.