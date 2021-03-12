https://uz.sputniknews.ru/20210312/gde-moy-suvenir-lavrov-potrollil-svoego-kollegu-iz-turtsii--video-17722996.html

"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео

"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео

Дипломаты провели переговоры в Дохе — столице Катара. Туда министры прибыли из разных стран: Лавров — из Эр-Рияда, а Чавушоглу — из Бишкека. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T17:03+0500

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россия

дипломаты

шутка

турция

кыргызстан

мид рф

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. "Где мой сувенир из Кыргызстана?" – такими словами глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу.Лавров славится своими остроумными заявлениями: его цитаты часто уходят в народ, а некоторые из высказываний уже давно стали классикой.Так, например, в октябре, рассуждая о сценариях развития истории человечества, министр вспомнил стишок про "Дедушку Мазая и зайцев", отметив, что у мира нет такого "деда Мазая".Поэтому рассчитывать нужно только на свои силы, подчеркнул тогда глава МИД РФ.

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дипломаты, шутка, турция, кыргызстан, мид рф, сергей лавров