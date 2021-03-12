Готовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане

Среди вакцин, которыми смогут привиться узбекистанцы, "Спутник V" российского производства, европейская AstraZeneca и китайский препарат, тестировавшийся в том числе в Узбекистане, — ZF-UZ-VAC 2001. Кроме того, республика ведет переговоры в общей сложности с 12-ю производителями вакцин от COVID-19.Уже организованы и подготовлены свыше 3 тысяч стационарных пунктов для прививок, а также более 850 мобильных бригад для вакцинации на выезде. Пока эту процедуру намерены проводить в государственных клиниках, но в дальнейшем не исключено, что к процессу подключатся и частные клиники.В 20-х числах марта запланирована поставка препарата от AstraZeneca (на первом этапе до 660 тыс. доз). Всего в рамках первого этапа привить должны свыше 4 миллионов человек.Как и сообщалось ранее, в первую очередь вакцинировать будут врачей, людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 60 лет, а также сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.Подробнее смотрите в нашей инфографике.
Узбекистан уже в марте 2021 года планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Для этой процедуры уже обучен персонал - идет закупка препаратов.
Среди вакцин, которыми смогут привиться узбекистанцы, "Спутник V" российского производства, европейская AstraZeneca и китайский препарат, тестировавшийся в том числе в Узбекистане, — ZF-UZ-VAC 2001. Кроме того, республика ведет переговоры в общей сложности с 12-ю производителями вакцин от COVID-19.
Уже организованы и подготовлены свыше 3 тысяч стационарных пунктов для прививок, а также более 850 мобильных бригад для вакцинации на выезде. Пока эту процедуру намерены проводить в государственных клиниках, но в дальнейшем не исключено, что к процессу подключатся и частные клиники.
Узбекистан уже подал заявку на закупку 1 миллиона доз российской вакцины - сейчас Ташкент ждет ответа из РФ для заключения контракта. Предварительно, каждый месяц республика будет получать по 10 тысяч доз препарата.
В 20-х числах марта запланирована поставка препарата от AstraZeneca (на первом этапе до 660 тыс. доз). Всего в рамках первого этапа привить должны свыше 4 миллионов человек.
Как и сообщалось ранее, в первую очередь вакцинировать будут врачей, людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 60 лет, а также сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.