https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html

Готовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане

Готовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане

Узбекистан уже в марте 2021 года планирует начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Для этой процедуры уже обучен персонал - идет... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T20:53+0500

2021-03-12T20:53+0500

2021-03-12T20:53+0500

инфографика

вакцина "спутник v"

вакцинация

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Среди вакцин, которыми смогут привиться узбекистанцы, "Спутник V" российского производства, европейская AstraZeneca и китайский препарат, тестировавшийся в том числе в Узбекистане, — ZF-UZ-VAC 2001. Кроме того, республика ведет переговоры в общей сложности с 12-ю производителями вакцин от COVID-19.Уже организованы и подготовлены свыше 3 тысяч стационарных пунктов для прививок, а также более 850 мобильных бригад для вакцинации на выезде. Пока эту процедуру намерены проводить в государственных клиниках, но в дальнейшем не исключено, что к процессу подключатся и частные клиники.В 20-х числах марта запланирована поставка препарата от AstraZeneca (на первом этапе до 660 тыс. доз). Всего в рамках первого этапа привить должны свыше 4 миллионов человек.Как и сообщалось ранее, в первую очередь вакцинировать будут врачей, людей с хроническими заболеваниями и лиц старше 60 лет, а также сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.Подробнее смотрите в нашей инфографике.

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инфографика, вакцина "спутник v", вакцинация