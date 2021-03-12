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Курс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан
Курс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан
За два дня в рамках государственного визита в Узбекистан Садыр Жапаров провел встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым, Премьер-министром Абдуллой Ариповым... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
сотрудничество
кыргызстан
узбекистан
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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, сотрудничество, кыргызстан, узбекистан, фото

Курс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан

20:48 12.03.2021 (обновлено: 20:51 12.03.2021)
910
За два дня в рамках государственного визита в Узбекистан Садыр Жапаров провел встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым, Премьер-министром Абдуллой Ариповым, председателем Сената Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.

Глава Кыргызстана прилетел в Ташкент 11 марта по приглашению Шавката Мирзиёева.

Глава Кыргызстана прилетел в Ташкент 11 марта по приглашению Шавката Мирзиёева. - Sputnik Узбекистан
1/14

Глава Кыргызстана прилетел в Ташкент 11 марта по приглашению Шавката Мирзиёева.

Это был первый государственный визит Садыра Жапарова в статусе лидера КР.

Это был первый государственный визит Садыра Жапарова в статусе лидера КР. - Sputnik Узбекистан
2/14

Это был первый государственный визит Садыра Жапарова в статусе лидера КР.

В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте состоялись узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.

В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте состоялись узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов. - Sputnik Узбекистан
3/14

В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте состоялись узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.

В аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. - Sputnik Узбекистан
4/14

В аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Автомобильный кортеж, сопровождающий делегацию Кыргызстана во главе с президентом страны.

Автомобильный кортеж, сопровождающий делегацию Кыргызстана во главе с президентом страны. - Sputnik Узбекистан
5/14

Автомобильный кортеж, сопровождающий делегацию Кыргызстана во главе с президентом страны.

Садыр Жапаров в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик".

Садыр Жапаров в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу &quot;Независимости и гуманизма&quot; на площади &quot;Мустакиллик&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/14

Садыр Жапаров в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик".

© Пресс-служба президента Узбекистана

В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи глав Кыргызстана и Узбекистана.

В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи глав Кыргызстана и Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи глав Кыргызстана и Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере.

Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере.

© Официальный сайт президента Кыргызской Республики

Лидер КР встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Политики обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, энергетики, транспорта и культуры.

Лидер КР встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Политики обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, энергетики, транспорта и культуры. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Официальный сайт президента Кыргызской Республики

Лидер КР встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Политики обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, энергетики, транспорта и культуры.

© Официальный сайт президента Кыргызской Республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Официальный сайт президента Кыргызской Республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Утром 12 марта Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Оно стало символом начала нового этапа двусторонних отношений.

Утром 12 марта Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Оно стало символом начала нового этапа двусторонних отношений. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Утром 12 марта Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Оно стало символом начала нового этапа двусторонних отношений.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров со всего Узбекистана.

Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров со всего Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров со всего Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Садыра Жапарова ожидал приятный сюрприз: от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи отечественного производства.

Садыра Жапарова ожидал приятный сюрприз: от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи отечественного производства. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Пресс-служба президента Узбекистана

Садыра Жапарова ожидал приятный сюрприз: от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи отечественного производства.

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