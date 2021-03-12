Курс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан

Глава Кыргызстана прилетел в Ташкент 11 марта по приглашению Шавката Мирзиёева.
Глава Кыргызстана прилетел в Ташкент 11 марта по приглашению Шавката Мирзиёева.
Это был первый государственный визит Садыра Жапарова в статусе лидера КР.
Это был первый государственный визит Садыра Жапарова в статусе лидера КР.
В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте состоялись узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.
В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте состоялись узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.
В аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
В аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Автомобильный кортеж, сопровождающий делегацию Кыргызстана во главе с президентом страны.
Автомобильный кортеж, сопровождающий делегацию Кыргызстана во главе с президентом страны.
Садыр Жапаров в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик".
Садыр Жапаров в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик".
В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи глав Кыргызстана и Узбекистана.
В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи глав Кыргызстана и Узбекистана.
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере.
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере.
Лидер КР встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Политики обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, энергетики, транспорта и культуры.
Лидер КР встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Политики обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, энергетики, транспорта и культуры.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Утром 12 марта Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Оно стало символом начала нового этапа двусторонних отношений.
Утром 12 марта Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Оно стало символом начала нового этапа двусторонних отношений.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте.
Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров со всего Узбекистана.
Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров со всего Узбекистана.
Садыра Жапарова ожидал приятный сюрприз: от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи отечественного производства.
Садыра Жапарова ожидал приятный сюрприз: от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи отечественного производства.