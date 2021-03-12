https://uz.sputniknews.ru/20210312/mirziev-i-zhaparov-posadili-derevo-v-rezidentsii-kuksaroy-17694933.html

Мирзиёев и Жапаров посадили дерево в резиденции Куксарой

Мирзиёев и Жапаров посадили дерево в резиденции Куксарой

Президент Кыргызстана 11-12 марта находится в Узбекистане с государственным визитом. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T11:44+0500

2021-03-12T11:44+0500

2021-03-12T12:09+0500

политика

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

садыр жапаров

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Лидеры Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров в пятницу посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой."Церемония стала символом начала новой эпохи в узбекско-кыргызских отношениях", — отметили в пресс-службе Мирзиёева.В ноябре 2019 года на аллее высадили деревья Сооронбай Жээнбеков, Нурсултан Назарбаев, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов. Садыр Жапаров стал президентом Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся в январе. Он набрал более 79 процентов голосов.

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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, садыр жапаров, шавкат мирзиёев, узбекистан