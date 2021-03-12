https://uz.sputniknews.ru/20210312/onkologi-uzbekistana-postavili-na-potok-redkuyu-operatsiyu-17705645.html

Онкологи Узбекистана поставили на поток редкую операцию

Онкологи Узбекистана поставили на поток редкую операцию

Операции были проведены с сохранением корешков спинного мозга и минимальной кровопотерей, а значит пациенты смогут ходить. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T15:23+0500

2021-03-12T15:23+0500

2021-03-12T15:31+0500

общество

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медицина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Онкологи Узбекистана успешно провели высокотехнологичную операцию на крестце. До недавних пор подобная патология грозила пациенту обездвиживанием на всю жизнь. Теперь же в Республиканском научно-практическом медцентре онкологии и радиологии такое хирургическое вмешательство поставлено на поток. С начала года врачи центра осуществили уже два подобных хирургических вмешательства под руководством научного руководителя отделения опухолей опорно-двигательной системы, д. м. н., старшего научного сотрудника РСНПМЦОиР, заведующей кафедрой онкологии и медицинской радиологии Ташкентского государственного стоматологического института, Генсека Ассоциации онкологов Узбекистана Джамили Полатовой. При этом операции были проведены с сохранением корешков спинного мозга и минимальной кровопотерей, а значит пациенты смогут ходить!Для справки: опухоль крестца — редкое заболевание, с жалобой на которое пациенты обращаются очень поздно, когда новообразование требует серьезного хирургического вмешательства и тщательной работы реанимационной и анестезиологической бригад.У обоих пациентов — это девушка 1985 г. р. и пожилой мужчина 1962 г. р. — послеоперационный период протекал гладко, они были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.Напомним, в конце прошлого года онкологи Узбекистана и России сообщили о намерении сотрудничать в области диагностики и лечения опухолей головы, шеи и колоректального рака.Стороны подписали документ, который направлен на повышение доступности онкопациентов к эффективным методикам лечения рака, в частности, с тяжелыми формами заболевания.

/20210302/Khirurgi-iz-Uzbekistana-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-i-sokhranili-nogu-patsientke-16102215.html

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онкология, операция, медицина, узбекистан