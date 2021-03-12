https://uz.sputniknews.ru/20210312/prichinoy-kazhdogo-shestogo-suitsida-v-uzbekistane-v-2020-godu-stal-semeynyy-konflikt-17703179.html

Причиной каждого шестого суицида в Узбекистане в 2020 году стал семейный конфликт

Причиной каждого шестого суицида в Узбекистане в 2020 году стал семейный конфликт

Такую информацию озвучил министр внутренних дел республики Пулат Бобожонов на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T15:02+0500

2021-03-12T15:02+0500

2021-03-12T15:07+0500

общество

преступность

пулат бобожонов

суицид

мвд узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0c/17705163_0:175:3071:1902_1920x0_80_0_0_1b8bb2d406fdc159872caf2695fcfd0d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Более 62 тысяч преступлений было зарегистрировано в Узбекистана в 2020 году, рассказал глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на проходящем в пятницу XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Подавляющее большинство преступлений — 95,2 процента — были раскрыты.Каждое третье преступление, зарегистрированное в 2020 году, — это убийство, следует из сообщения."В результате несвоевременного устранения семейных конфликтов совершено 14 379 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, из которых 50,5 процента (7 264) приходится на Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Ферганскую области. Самое печальное: каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий, которые не были разрешены вовремя", — говорится в публикации.По данным пресс-службы, в минувшем году охранные ордера получили 14 774 женщины, подвергшиеся притеснениям в семейной жизни, при этом лишь в 317 случаях виновников привлекли к административной и уголовной ответственности.

/20201014/Zhenschina-v-ogne--muzhchiny-v-storone-kto-spaset-uzbekistanok-ot-proizvola-15181713.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

преступность, пулат бобожонов, суицид, мвд узбекистана