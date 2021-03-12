Причиной каждого шестого суицида в Узбекистане в 2020 году стал семейный конфликт

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Более 62 тысяч преступлений было зарегистрировано в Узбекистана в 2020 году, рассказал глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на проходящем в пятницу XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Подавляющее большинство преступлений — 95,2 процента — были раскрыты.Каждое третье преступление, зарегистрированное в 2020 году, — это убийство, следует из сообщения."В результате несвоевременного устранения семейных конфликтов совершено 14 379 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, из которых 50,5 процента (7 264) приходится на Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Ферганскую области. Самое печальное: каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий, которые не были разрешены вовремя", — говорится в публикации.По данным пресс-службы, в минувшем году охранные ордера получили 14 774 женщины, подвергшиеся притеснениям в семейной жизни, при этом лишь в 317 случаях виновников привлекли к административной и уголовной ответственности.
Такую информацию озвучил министр внутренних дел республики Пулат Бобожонов на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Более 62 тысяч преступлений было зарегистрировано в Узбекистана в 2020 году, рассказал глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на проходящем в пятницу XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
"В 2020 году в республике зарегистрировано 62 081 преступление", — говорится в публикации. В среднем это 182,4 преступления на 100 тысяч человек.
Подавляющее большинство преступлений — 95,2 процента — были раскрыты.
Каждое третье преступление, зарегистрированное в 2020 году, — это убийство, следует из сообщения.
"В результате несвоевременного устранения семейных конфликтов совершено 14 379 правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, из которых 50,5 процента (7 264) приходится на Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Ферганскую области. Самое печальное: каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий, которые не были разрешены вовремя", — говорится в публикации.
По данным пресс-службы, в минувшем году охранные ордера получили 14 774 женщины, подвергшиеся притеснениям в семейной жизни, при этом лишь в 317 случаях виновников привлекли к административной и уголовной ответственности.