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Сектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО
Сектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) готова к реализации инициативы, которая... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T20:23+0500
2021-03-12T20:23+0500
экономика
картофель
инвестиции
фао
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) готова к реализации инициативы, которая предусматривает восстановление и развитие сектора картофелеводства в Узбекистане в постпандемических условиях. Проект стоимостью $195 000 планируется осуществить с 2021 по 2023 годы, сообщили в пресс-службе ФАО.О сути проекта, его целях и задачах рассказали эксперты ФАО и специалисты Министерства сельского хозяйства на совместном семинаре. В диалогу пригласили представителей научно-исследовательских институтов и других профильных организаций.Главной целью проекта его инициаторы называют увеличение производственного потенциала картофельной отрасли республики. Заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров поделился мнением о том, как решить эти задачи. По словам специалиста, необходимо совершенствовать систему регистрации сортов картофеля и сертификации семян, модернизировать картофельное производство и условия хранения корнеплода.Проект предполагает развитие сотрудничества с национальными партнерами также в области защиты посевов от вредителей, проведения исследований по селекции.В рамках реализации запланировано проведение учебных семинаров для фермеров с участием специалистов по сертификации семян — они будут консультировать работников сферы о новых методах выращивания корнеплода, расскажут о современных способах защиты от вредителей и болезней.
/20201015/Deputaty-predlozhili-snizit-tseny-na-myaso-maslo-i-kartofel-15185457.html
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картофель, инвестиции, фао, узбекистан

Сектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО

20:23 12.03.2021
560
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) готова к реализации инициативы, которая предусматривает восстановление и развитие сектора картофелеводства в Узбекистане в постпандемических условиях.
Проект стоимостью $195 000 планируется осуществить с 2021 по 2023 годы, сообщили в пресс-службе ФАО.
О сути проекта, его целях и задачах рассказали эксперты ФАО и специалисты Министерства сельского хозяйства на совместном семинаре. В диалогу пригласили представителей научно-исследовательских институтов и других профильных организаций.
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Главной целью проекта его инициаторы называют увеличение производственного потенциала картофельной отрасли республики. Заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров поделился мнением о том, как решить эти задачи. По словам специалиста, необходимо совершенствовать систему регистрации сортов картофеля и сертификации семян, модернизировать картофельное производство и условия хранения корнеплода.
Проект предполагает развитие сотрудничества с национальными партнерами также в области защиты посевов от вредителей, проведения исследований по селекции.
В рамках реализации запланировано проведение учебных семинаров для фермеров с участием специалистов по сертификации семян — они будут консультировать работников сферы о новых методах выращивания корнеплода, расскажут о современных способах защиты от вредителей и болезней.
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