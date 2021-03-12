Сектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) готова к реализации инициативы, которая предусматривает восстановление и развитие сектора картофелеводства в Узбекистане в постпандемических условиях. Проект стоимостью $195 000 планируется осуществить с 2021 по 2023 годы, сообщили в пресс-службе ФАО.О сути проекта, его целях и задачах рассказали эксперты ФАО и специалисты Министерства сельского хозяйства на совместном семинаре. В диалогу пригласили представителей научно-исследовательских институтов и других профильных организаций.Главной целью проекта его инициаторы называют увеличение производственного потенциала картофельной отрасли республики. Заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров поделился мнением о том, как решить эти задачи. По словам специалиста, необходимо совершенствовать систему регистрации сортов картофеля и сертификации семян, модернизировать картофельное производство и условия хранения корнеплода.Проект предполагает развитие сотрудничества с национальными партнерами также в области защиты посевов от вредителей, проведения исследований по селекции.В рамках реализации запланировано проведение учебных семинаров для фермеров с участием специалистов по сертификации семян — они будут консультировать работников сферы о новых методах выращивания корнеплода, расскажут о современных способах защиты от вредителей и болезней.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) готова к реализации инициативы, которая предусматривает восстановление и развитие сектора картофелеводства в Узбекистане в постпандемических условиях.
Проект стоимостью $195 000 планируется осуществить с 2021 по 2023 годы, сообщили в пресс-службе ФАО.
О сути проекта, его целях и задачах рассказали эксперты ФАО и специалисты Министерства сельского хозяйства на совместном семинаре. В диалогу пригласили представителей научно-исследовательских институтов и других профильных организаций.
Главной целью проекта его инициаторы называют увеличение производственного потенциала картофельной отрасли республики. Заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров поделился мнением о том, как решить эти задачи. По словам специалиста, необходимо совершенствовать систему регистрации сортов картофеля и сертификации семян, модернизировать картофельное производство и условия хранения корнеплода.
Проект предполагает развитие сотрудничества с национальными партнерами также в области защиты посевов от вредителей, проведения исследований по селекции.
В рамках реализации запланировано проведение учебных семинаров для фермеров с участием специалистов по сертификации семян — они будут консультировать работников сферы о новых методах выращивания корнеплода, расскажут о современных способах защиты от вредителей и болезней.