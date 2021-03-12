https://uz.sputniknews.ru/20210312/tamozhenniki-presekli-nelegalnyy-oborot-lekarstv-pochti-na-35-tysyach-17721313.html

Таможенники пресекли нелегальный оборот лекарств почти на $35 тысяч

Таможенники пресекли нелегальный оборот лекарств почти на $35 тысяч

В двух районах Ташкентской области были задержаны нарушители, пытавшиеся нелегально продать лекарства. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T16:31+0500

2021-03-12T16:31+0500

2021-03-12T16:31+0500

происшествия

генеральная прокуратура узбекистана

лекарства

ташкентская область

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1149/66/11496651_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_82172939978372460cb7e0d97513bc63.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в Ташобласти, в ходе которой пресекли незаконный оборот крупной партии лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента при Генпрокуратуре.За реализацию вне аптеки пяти тысяч единиц препарата "Гепарин" за $20 000 был задержан житель Ташкентского района Ташкентской области.Аналогичный случай произошел в Янгиюльском районе — гражданин планировал продать восемь тысяч единиц препарата "Гепакейр" на общую сумму 148,8 млн сумов, однако также был задержан.В отношении этих граждан возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества". Ведется следствие.

/20201228/Tamozhenniki-presekli-kontrabandu-lekarstv-pochti-na-500-mln-sumov--15693630.html

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

генеральная прокуратура узбекистана, лекарства, ташкентская область, задержание