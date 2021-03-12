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https://uz.sputniknews.ru/20210312/tamozhenniki-presekli-nelegalnyy-oborot-lekarstv-pochti-na-35-tysyach-17721313.html
Таможенники пресекли нелегальный оборот лекарств почти на $35 тысяч
Таможенники пресекли нелегальный оборот лекарств почти на $35 тысяч
В двух районах Ташкентской области были задержаны нарушители, пытавшиеся нелегально продать лекарства. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T16:31+0500
2021-03-12T16:31+0500
происшествия
генеральная прокуратура узбекистана
лекарства
ташкентская область
задержание
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в Ташобласти, в ходе которой пресекли незаконный оборот крупной партии лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента при Генпрокуратуре.За реализацию вне аптеки пяти тысяч единиц препарата "Гепарин" за $20 000 был задержан житель Ташкентского района Ташкентской области.Аналогичный случай произошел в Янгиюльском районе — гражданин планировал продать восемь тысяч единиц препарата "Гепакейр" на общую сумму 148,8 млн сумов, однако также был задержан.В отношении этих граждан возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества". Ведется следствие.
/20201228/Tamozhenniki-presekli-kontrabandu-lekarstv-pochti-na-500-mln-sumov--15693630.html
ташкентская область
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генеральная прокуратура узбекистана, лекарства, ташкентская область, задержание

Таможенники пресекли нелегальный оборот лекарств почти на $35 тысяч

16:31 12.03.2021
374
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкКапсулы и таблетки
Капсулы и таблетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
/
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В двух районах Ташкентской области были задержаны нарушители, пытавшиеся нелегально продать лекарства.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в Ташобласти, в ходе которой пресекли незаконный оборот крупной партии лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента при Генпрокуратуре.
За реализацию вне аптеки пяти тысяч единиц препарата "Гепарин" за $20 000 был задержан житель Ташкентского района Ташкентской области.
Аналогичный случай произошел в Янгиюльском районе — гражданин планировал продать восемь тысяч единиц препарата "Гепакейр" на общую сумму 148,8 млн сумов, однако также был задержан.
Лекарства в одной из аптек - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2020
Общество
Таможенники пресекли контрабанду лекарств почти на 500 млн сумов
28 Декабря 2020, 18:04
0
В отношении этих граждан возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества". Ведется следствие.
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