Таможенники пресекли нелегальный оборот лекарств почти на $35 тысяч

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в Ташобласти, в ходе которой пресекли незаконный оборот крупной партии лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента при Генпрокуратуре.За реализацию вне аптеки пяти тысяч единиц препарата "Гепарин" за $20 000 был задержан житель Ташкентского района Ташкентской области.Аналогичный случай произошел в Янгиюльском районе — гражданин планировал продать восемь тысяч единиц препарата "Гепакейр" на общую сумму 148,8 млн сумов, однако также был задержан.В отношении этих граждан возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества". Ведется следствие.
В двух районах Ташкентской области были задержаны нарушители, пытавшиеся нелегально продать лекарства.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в Ташобласти, в ходе которой пресекли незаконный оборот крупной партии лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента при Генпрокуратуре.
За реализацию вне аптеки пяти тысяч единиц препарата "Гепарин" за $20 000 был задержан житель Ташкентского района Ташкентской области.
Аналогичный случай произошел в Янгиюльском районе — гражданин планировал продать восемь тысяч единиц препарата "Гепакейр" на общую сумму 148,8 млн сумов, однако также был задержан.
В отношении этих граждан возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества". Ведется следствие.