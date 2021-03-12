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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210312/umer-rezhisser-i-stsenarist-bakhrom-yakubov-17692040.html
Умер режиссер и сценарист Бахром Якубов
Умер режиссер и сценарист Бахром Якубов
В числе работ Якубова такие фильмы, как "Изъян", "Зирапча" и "Сарвиноз". Первого апреля ему исполнилось бы 60 лет. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T09:47+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Известный узбекский режиссер и сценарист Бахром Якубов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в "Узбеккино".Бахром Якубов родился 1 апреля 1961 года в Ташкенте. Выпускник актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского. В числе его работ такие фильмы, как "Сарвиноз", "Ичкуев", "Фатима и Зухра", "Зумрад и Киммат", "Зирапча", "Изъян", "О, Марьям, Марьям", "Колючка", "Согдиана" и другие.
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культура, кино, узбекская культура, узбекистан

Умер режиссер и сценарист Бахром Якубов

09:47 12.03.2021 (обновлено: 11:14 12.03.2021)
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© Пресс-служба "Узбеккино"Кинорежиссер Бахром Якубов
Кинорежиссер Бахром Якубов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Пресс-служба "Узбеккино"
В числе работ Якубова такие фильмы, как "Изъян", "Зирапча" и "Сарвиноз". Первого апреля ему исполнилось бы 60 лет.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Известный узбекский режиссер и сценарист Бахром Якубов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в "Узбеккино".
"Команда "Узбеккино" выражает глубокие соболезнования родным и близким кинорежиссера", — говорится в публикации.
Бахром Якубов родился 1 апреля 1961 года в Ташкенте. Выпускник актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского.
В числе его работ такие фильмы, как "Сарвиноз", "Ичкуев", "Фатима и Зухра", "Зумрад и Киммат", "Зирапча", "Изъян", "О, Марьям, Марьям", "Колючка", "Согдиана" и другие.
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