Узбекистанцы могут отдыхать в 2021 году на два дня больше: проект указа

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство труда опубликовало проект президентского указа о внесении изменений в УП "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".Дополнительными нерабочими днями предлагается установить:Дополнительные выходные хотят утвердить с целью создания максимально благоприятных условий для активного отдыха горожан в рамках программы развития внутреннего туризма "Путешествуйте по Узбекистану!"Планируется также перенести следующие выходные:Между тем 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник), 15 мая (суббота), 21 июля (четверг) и 4 сентября (суббота) 2021 года будут объявлены нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.В бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни будут компенсироваться за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска. При этом отпуск не может быть менее 15 рабочих дней.В небюджетных организациях дополнительные нерабочие дни к трудовому отпуску устанавливаются исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами.
Подробнее о том, какие дни предлагается сделать нерабочими и какие выходные перенести, — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство труда опубликовало проект президентского указа о внесении изменений в УП "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".
Дополнительные выходные хотят утвердить с целью создания максимально благоприятных условий для активного отдыха горожан в рамках программы развития внутреннего туризма "Путешествуйте по Узбекистану!"
Планируется также перенести следующие выходные:
c 27 марта (суббота) — на 22 марта (понедельник);
c 17 июля (суббота) — на 21 июля (четверг);
c 24 июля (суббота) — на 22 июля (четверг).
Между тем 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник), 15 мая (суббота), 21 июля (четверг) и 4 сентября (суббота) 2021 года будут объявлены нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.
В бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни будут компенсироваться за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска. При этом отпуск не может быть менее 15 рабочих дней.
В небюджетных организациях дополнительные нерабочие дни к трудовому отпуску устанавливаются исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами.