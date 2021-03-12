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Узбекистанцы могут отдыхать в 2021 году на два дня больше: проект указа
Узбекистанцы могут отдыхать в 2021 году на два дня больше: проект указа
Подробнее о том, какие дни предлагается сделать нерабочими и какие выходные перенести, — в материале. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T13:04+0500
2021-03-12T13:09+0500
отпуск
отдых
указ
путешествие
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство труда опубликовало проект президентского указа о внесении изменений в УП "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".Дополнительными нерабочими днями предлагается установить:Дополнительные выходные хотят утвердить с целью создания максимально благоприятных условий для активного отдыха горожан в рамках программы развития внутреннего туризма "Путешествуйте по Узбекистану!"Планируется также перенести следующие выходные:Между тем 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник), 15 мая (суббота), 21 июля (четверг) и 4 сентября (суббота) 2021 года будут объявлены нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.В бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни будут компенсироваться за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска. При этом отпуск не может быть менее 15 рабочих дней.В небюджетных организациях дополнительные нерабочие дни к трудовому отпуску устанавливаются исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами.
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отпуск, отдых, указ, путешествие, узбекистан

Узбекистанцы могут отдыхать в 2021 году на два дня больше: проект указа

13:04 12.03.2021 (обновлено: 13:09 12.03.2021)
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© Depositphotos / Mizar_219842Настенный календарь с воткнутыми булавками
Настенный календарь с воткнутыми булавками - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / Mizar_219842
Подробнее о том, какие дни предлагается сделать нерабочими и какие выходные перенести, — в материале.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство труда опубликовало проект президентского указа о внесении изменений в УП "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году".
Дополнительными нерабочими днями предлагается установить:
14 мая (пятница);
2 сентября (четверг);
3 сентября (пятница);
31 декабря (пятница).
Дополнительные выходные хотят утвердить с целью создания максимально благоприятных условий для активного отдыха горожан в рамках программы развития внутреннего туризма "Путешествуйте по Узбекистану!"
Планируется также перенести следующие выходные:
c 27 марта (суббота) — на 22 марта (понедельник);
c 17 июля (суббота) — на 21 июля (четверг);
c 24 июля (суббота) — на 22 июля (четверг).
Между тем 20 марта (суббота), 22 марта (понедельник), 15 мая (суббота), 21 июля (четверг) и 4 сентября (суббота) 2021 года будут объявлены нерабочими днями для всех сотрудников, независимо от вида рабочей недели.
В бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни будут компенсироваться за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска. При этом отпуск не может быть менее 15 рабочих дней.
В небюджетных организациях дополнительные нерабочие дни к трудовому отпуску устанавливаются исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами.
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