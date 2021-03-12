https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-bukhare-zhdut-pervye-pryamye-aviareysy-v-iran-17703019.html

В Бухаре ждут первые прямые авиарейсы в Иран

В Бухаре ждут первые прямые авиарейсы в Иран

Первые рейсы по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед" намечены на 15 и 22 марта. На регулярной основе самолеты начнут летать после месяца Рамазан. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

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туризм

аэропорт бухара

иран

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авиасообщение

бухара

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Иранская авиакомпания Zagros Airlines 15 марта совершит свой первый прямой рейс по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед". Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель директора по туризму и пассажирским перевозкам ООО "Бухоро халкаро аэропорти" Содик Шукуров, договоренность об этом была достигнута в феврале на встрече иранской делегации с администрацией Бухарской области, прошедшей в областном хокимияте.Стороны согласовали два рейса на март. Один из них состоится 15-го, второй - 22 марта. На регулярной основе с частотой два раза в неделю рейсы начнут выполняться после месяца Рамазан.Международная ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации многократно признавала воздушную гавань Бухары лучшим аэропортом среди стран СНГ. Это позволило его руководителю Тохиру Бахронову, скончавшемуся в августе прошлого года из-за коронавируса, стать президентом этой организации.Статус международного он получил в 1999 году. В 2011-м там заработал новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час.В доковидные времена ежегодно он обслуживал свыше 120 тысяч пассажиров, среди них — более 15 тысяч иностранных туристов.

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аэропорт бухара, иран, полеты, авиасообщение, бухара