В Бухаре ждут первые прямые авиарейсы в Иран

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Иранская авиакомпания Zagros Airlines 15 марта совершит свой первый прямой рейс по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед". Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель директора по туризму и пассажирским перевозкам ООО "Бухоро халкаро аэропорти" Содик Шукуров, договоренность об этом была достигнута в феврале на встрече иранской делегации с администрацией Бухарской области, прошедшей в областном хокимияте.Стороны согласовали два рейса на март. Один из них состоится 15-го, второй - 22 марта. На регулярной основе с частотой два раза в неделю рейсы начнут выполняться после месяца Рамазан.Международная ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации многократно признавала воздушную гавань Бухары лучшим аэропортом среди стран СНГ. Это позволило его руководителю Тохиру Бахронову, скончавшемуся в августе прошлого года из-за коронавируса, стать президентом этой организации.Статус международного он получил в 1999 году. В 2011-м там заработал новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час.В доковидные времена ежегодно он обслуживал свыше 120 тысяч пассажиров, среди них — более 15 тысяч иностранных туристов.
Первые рейсы по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед" намечены на 15 и 22 марта. На регулярной основе самолеты начнут летать после месяца Рамазан.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Иранская авиакомпания Zagros Airlines 15 марта совершит свой первый прямой рейс по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед".
Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель директора по туризму и пассажирским перевозкам ООО "Бухоро халкаро аэропорти" Содик Шукуров, договоренность об этом была достигнута в феврале на встрече иранской делегации с администрацией Бухарской области, прошедшей в областном хокимияте.
Стороны согласовали два рейса на март. Один из них состоится 15-го, второй - 22 марта. На регулярной основе с частотой два раза в неделю рейсы начнут выполняться после месяца Рамазан.
“Представители авиакомпании посетили наш аэропорт после переговоров с региональными властями. Мы их ознакомили с нашим пассажирским аэровокзалом и ставками по сборам и наземному обслуживанию воздушных судов. Их все устроило”, - рассказал Шукуров.
Международная ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации многократно признавала воздушную гавань Бухары лучшим аэропортом среди стран СНГ. Это позволило его руководителю Тохиру Бахронову, скончавшемуся в августе прошлого года из-за коронавируса, стать президентом этой организации.