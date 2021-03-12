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https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-bukhare-zhdut-pervye-pryamye-aviareysy-v-iran-17703019.html
В Бухаре ждут первые прямые авиарейсы в Иран
В Бухаре ждут первые прямые авиарейсы в Иран
Первые рейсы по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед" намечены на 15 и 22 марта. На регулярной основе самолеты начнут летать после месяца Рамазан. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T14:17+0500
2021-03-12T14:28+0500
туризм
аэропорт бухара
иран
полеты
авиасообщение
бухара
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Иранская авиакомпания Zagros Airlines 15 марта совершит свой первый прямой рейс по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед". Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель директора по туризму и пассажирским перевозкам ООО "Бухоро халкаро аэропорти" Содик Шукуров, договоренность об этом была достигнута в феврале на встрече иранской делегации с администрацией Бухарской области, прошедшей в областном хокимияте.Стороны согласовали два рейса на март. Один из них состоится 15-го, второй - 22 марта. На регулярной основе с частотой два раза в неделю рейсы начнут выполняться после месяца Рамазан.Международная ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации многократно признавала воздушную гавань Бухары лучшим аэропортом среди стран СНГ. Это позволило его руководителю Тохиру Бахронову, скончавшемуся в августе прошлого года из-за коронавируса, стать президентом этой организации.Статус международного он получил в 1999 году. В 2011-м там заработал новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час.В доковидные времена ежегодно он обслуживал свыше 120 тысяч пассажиров, среди них — более 15 тысяч иностранных туристов.
/20190531/Aeroport-Bukhary-stal-luchshim-sredi-stran-SNG-11657302.html
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аэропорт бухара, иран, полеты, авиасообщение, бухара

В Бухаре ждут первые прямые авиарейсы в Иран

14:17 12.03.2021 (обновлено: 14:28 12.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАэропорт в городе Бухара, Узбекистан
Аэропорт в городе Бухара, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первые рейсы по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед" намечены на 15 и 22 марта. На регулярной основе самолеты начнут летать после месяца Рамазан.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Иранская авиакомпания Zagros Airlines 15 марта совершит свой первый прямой рейс по маршруту "Мешхед — Бухара — Мешхед".
Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель директора по туризму и пассажирским перевозкам ООО "Бухоро халкаро аэропорти" Содик Шукуров, договоренность об этом была достигнута в феврале на встрече иранской делегации с администрацией Бухарской области, прошедшей в областном хокимияте.
Стороны согласовали два рейса на март. Один из них состоится 15-го, второй - 22 марта. На регулярной основе с частотой два раза в неделю рейсы начнут выполняться после месяца Рамазан.

“Представители авиакомпании посетили наш аэропорт после переговоров с региональными властями. Мы их ознакомили с нашим пассажирским аэровокзалом и ставками по сборам и наземному обслуживанию воздушных судов. Их все устроило”, - рассказал Шукуров.

Международная ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации многократно признавала воздушную гавань Бухары лучшим аэропортом среди стран СНГ. Это позволило его руководителю Тохиру Бахронову, скончавшемуся в августе прошлого года из-за коронавируса, стать президентом этой организации.
Аэропорт «Бухара» - снова лучший среди стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
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Аэропорт Бухары стал лучшим среди стран СНГ
31 Мая 2019, 14:53
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Статус международного он получил в 1999 году. В 2011-м там заработал новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью до 400 пассажиров в час.
В доковидные времена ежегодно он обслуживал свыше 120 тысяч пассажиров, среди них — более 15 тысяч иностранных туристов.
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