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В Германии вычислили вора спустя 9 лет — дело "раскрыла" недоеденная колбаса
В Германии вычислили вора спустя 9 лет — дело "раскрыла" недоеденная колбаса
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Германии сотрудники полиции вычислили грабителя спустя девять лет. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T11:20+0500
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в мире
днк
полиция
вор
преступление
еда
германия
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Германии сотрудники полиции вычислили грабителя спустя девять лет. Причем дело так бы и оставалось нераскрытым, если бы не надкусанный кусок колбасы, найденный в 2012 году на месте преступления.Улику заметили, с кусочка взяли образец ДНК и сразу завели в международную базу данных. Недавно образец совпал с ДНК человека, которого задержали во Франции за другое преступление.Что это был за сорт колбасы, не уточняется, да и срок давности дела давно истек. А раз так, то высока вероятность, что преступник избежит наказания.Пока речи об экстрадиции албанца в Германию не идет.
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днк, полиция, вор, преступление, еда, германия

В Германии вычислили вора спустя 9 лет — дело "раскрыла" недоеденная колбаса

11:20 12.03.2021
638
© Polizei Nordrhein-WestfalenКолбаса, оставленная на месте преступления
Колбаса, оставленная на месте преступления - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Polizei Nordrhein-Westfalen
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Германии сотрудники полиции вычислили грабителя спустя девять лет.
Причем дело так бы и оставалось нераскрытым, если бы не надкусанный кусок колбасы, найденный в 2012 году на месте преступления.
Улику заметили, с кусочка взяли образец ДНК и сразу завели в международную базу данных. Недавно образец совпал с ДНК человека, которого задержали во Франции за другое преступление.

"Полиция западного города Швельм заявила в четверг, что колбаса принадлежала жертве ограбления, а подозреваемый — 30-летний гражданин Албании — по-видимому, захотел перекусить во время взлома в марте 2012 года",— пишет Associated Press.

Что это был за сорт колбасы, не уточняется, да и срок давности дела давно истек. А раз так, то высока вероятность, что преступник избежит наказания.
Пока речи об экстрадиции албанца в Германию не идет.
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