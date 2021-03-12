В Германии вычислили вора спустя 9 лет — дело "раскрыла" недоеденная колбаса

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Германии сотрудники полиции вычислили грабителя спустя девять лет. Причем дело так бы и оставалось нераскрытым, если бы не надкусанный кусок колбасы, найденный в 2012 году на месте преступления.Улику заметили, с кусочка взяли образец ДНК и сразу завели в международную базу данных. Недавно образец совпал с ДНК человека, которого задержали во Франции за другое преступление.Что это был за сорт колбасы, не уточняется, да и срок давности дела давно истек. А раз так, то высока вероятность, что преступник избежит наказания.Пока речи об экстрадиции албанца в Германию не идет.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Германии сотрудники полиции вычислили грабителя спустя девять лет.
Причем дело так бы и оставалось нераскрытым, если бы не надкусанный кусок колбасы, найденный в 2012 году на месте преступления.
Улику заметили, с кусочка взяли образец ДНК и сразу завели в международную базу данных. Недавно образец совпал с ДНК человека, которого задержали во Франции за другое преступление.
"Полиция западного города Швельм заявила в четверг, что колбаса принадлежала жертве ограбления, а подозреваемый — 30-летний гражданин Албании — по-видимому, захотел перекусить во время взлома в марте 2012 года",— пишет Associated Press.
Что это был за сорт колбасы, не уточняется, да и срок давности дела давно истек. А раз так, то высока вероятность, что преступник избежит наказания.
Пока речи об экстрадиции албанца в Германию не идет.