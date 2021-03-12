https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-germanii-vychislili-vora-spustya-9-let--delo-raskryla-nedoedennaya-kolbasa-17694265.html

В Германии вычислили вора спустя 9 лет — дело "раскрыла" недоеденная колбаса

В Германии вычислили вора спустя 9 лет — дело "раскрыла" недоеденная колбаса

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Германии сотрудники полиции вычислили грабителя спустя девять лет. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Германии сотрудники полиции вычислили грабителя спустя девять лет. Причем дело так бы и оставалось нераскрытым, если бы не надкусанный кусок колбасы, найденный в 2012 году на месте преступления.Улику заметили, с кусочка взяли образец ДНК и сразу завели в международную базу данных. Недавно образец совпал с ДНК человека, которого задержали во Франции за другое преступление.Что это был за сорт колбасы, не уточняется, да и срок давности дела давно истек. А раз так, то высока вероятность, что преступник избежит наказания.Пока речи об экстрадиции албанца в Германию не идет.

германия

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днк, полиция, вор, преступление, еда, германия