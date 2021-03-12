В инвалидном кресле, но с копьем: паралимпийка Наталья Семенова готова покорять Токио

Спортом Наталья занималась с детства, но тяжелейшая травма позвоночника приковала ее к инвалидной коляске. Девушка в прямом смысле не опустила руки, а нашла себя в паралимпийском спорте. У Семеновой уже есть медали на международном уровне и недавняя победа на турнире в Дубае."Были в моей жизни моменты, когда я тоже падала духом. Это очень тяжело — постоянные боли. Но я стремлюсь к новым результатам и благодарна Богу, что могу заниматься любимым делом. Пусть я не хожу, но в остальном чувствую в себе силы. Главное – жить, чтобы ни произошло", — уверена Семенова.Как спортсменка готовится к новым чемпионатам и что советует тем, кто потерял здоровье и отчаялся, смотрите в нашем видео.
Метательница копья, член паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова одержала важную победу на первых после начала пандемии международных соревнованиях. Теперь она намерена пробиться на главные старты четырехлетия, которые пройдут в Японии.
Спортом Наталья занималась с детства, но тяжелейшая травма позвоночника приковала ее к инвалидной коляске. Девушка в прямом смысле не опустила руки, а нашла себя в паралимпийском спорте. У Семеновой уже есть медали на международном уровне и недавняя победа на турнире в Дубае.
"Были в моей жизни моменты, когда я тоже падала духом. Это очень тяжело — постоянные боли. Но я стремлюсь к новым результатам и благодарна Богу, что могу заниматься любимым делом. Пусть я не хожу, но в остальном чувствую в себе силы. Главное – жить, чтобы ни произошло", — уверена Семенова.
Как спортсменка готовится к новым чемпионатам и что советует тем, кто потерял здоровье и отчаялся, смотрите в нашем видео.