https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-invalidnom-kresle-no-s-kopem-paralimpiyka-natalya-semenova-gotova-pokoryat-tokio-17691232.html

В инвалидном кресле, но с копьем: паралимпийка Наталья Семенова готова покорять Токио

В инвалидном кресле, но с копьем: паралимпийка Наталья Семенова готова покорять Токио

Метательница копья, член паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова одержала важную победу на первых после начала пандемии международных... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T09:17+0500

2021-03-12T09:17+0500

2021-03-12T09:20+0500

видео

легкая атлетика

олимпийские игры в токио

спорт

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Спортом Наталья занималась с детства, но тяжелейшая травма позвоночника приковала ее к инвалидной коляске. Девушка в прямом смысле не опустила руки, а нашла себя в паралимпийском спорте. У Семеновой уже есть медали на международном уровне и недавняя победа на турнире в Дубае."Были в моей жизни моменты, когда я тоже падала духом. Это очень тяжело — постоянные боли. Но я стремлюсь к новым результатам и благодарна Богу, что могу заниматься любимым делом. Пусть я не хожу, но в остальном чувствую в себе силы. Главное – жить, чтобы ни произошло", — уверена Семенова.Как спортсменка готовится к новым чемпионатам и что советует тем, кто потерял здоровье и отчаялся, смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, легкая атлетика, олимпийские игры в токио, спорт