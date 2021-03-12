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В инвалидном кресле, но с копьем: паралимпийка Наталья Семенова готова покорять Токио
В инвалидном кресле, но с копьем: паралимпийка Наталья Семенова готова покорять Токио
Метательница копья, член паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова одержала важную победу на первых после начала пандемии международных... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T09:17+0500
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легкая атлетика
олимпийские игры в токио
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Спортом Наталья занималась с детства, но тяжелейшая травма позвоночника приковала ее к инвалидной коляске. Девушка в прямом смысле не опустила руки, а нашла себя в паралимпийском спорте. У Семеновой уже есть медали на международном уровне и недавняя победа на турнире в Дубае."Были в моей жизни моменты, когда я тоже падала духом. Это очень тяжело — постоянные боли. Но я стремлюсь к новым результатам и благодарна Богу, что могу заниматься любимым делом. Пусть я не хожу, но в остальном чувствую в себе силы. Главное – жить, чтобы ни произошло", — уверена Семенова.Как спортсменка готовится к новым чемпионатам и что советует тем, кто потерял здоровье и отчаялся, смотрите в нашем видео.
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В инвалидном кресле, но с копьем: паралимпийка Наталья Семенова готова покорять Токио

09:17 12.03.2021 (обновлено: 09:20 12.03.2021)
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Метательница копья, член паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова одержала важную победу на первых после начала пандемии международных соревнованиях. Теперь она намерена пробиться на главные старты четырехлетия, которые пройдут в Японии.
Спортом Наталья занималась с детства, но тяжелейшая травма позвоночника приковала ее к инвалидной коляске. Девушка в прямом смысле не опустила руки, а нашла себя в паралимпийском спорте. У Семеновой уже есть медали на международном уровне и недавняя победа на турнире в Дубае.
"Были в моей жизни моменты, когда я тоже падала духом. Это очень тяжело — постоянные боли. Но я стремлюсь к новым результатам и благодарна Богу, что могу заниматься любимым делом. Пусть я не хожу, но в остальном чувствую в себе силы. Главное – жить, чтобы ни произошло", — уверена Семенова.
Как спортсменка готовится к новым чемпионатам и что советует тем, кто потерял здоровье и отчаялся, смотрите в нашем видео.
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