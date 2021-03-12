Политика
В Кыргызстане ждут визита Танзилы Нарбаевой
12:54 12.03.2021 (обновлено: 13:14 12.03.2021)
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© Официальный сайт президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Президент КР, находящийся в Узбекистане с государственным визитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса РУз.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе главы государства.
В пятницу Жапаров, находящийся в РУз с госвизитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
"Президент Садыр Жапаров выразил большую заинтересованность в поступательном развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном и добавил, что кыргызская сторона ожидает официальный визит Танзилы Нарбаевой в Кыргызстан, который планировался еще в 2019 году, но был перенесен по ряду объективных причин", — говорится в публикации.
Жапаров отметил важность диалога культур как одного из важных факторов укрепления дружбы между народами. В этом контексте он подчеркнул необходимость расширения культурно-спортивных мероприятий, в том числе на территории приграничных районов двух стран в целях укрепления братских взаимоотношений между местными жителями.
Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами продолжат служить обеспечению стабильности в регионе и эффективной борьбе против современных вызовов и угроз.
© Официальный сайт президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Также Садыр Жапаров встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Как рассказали в пресс-службе, во время беседы Исмоилов, в частности, заявил, что знает Жапарова "как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей".
© Пресс-служба президента Кыргызской РеспубликиСпикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов