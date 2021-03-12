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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-kyrgyzstane-zhdut-vizita-tanzily-narbaevoy-17699794.html
В Кыргызстане ждут визита Танзилы Нарбаевой
В Кыргызстане ждут визита Танзилы Нарбаевой
Президент КР, находящийся в Узбекистане с государственным визитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса РУз. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T12:54+0500
2021-03-12T13:14+0500
политика
сенат олий мажлиса
танзила нарбаева
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе главы государства.В пятницу Жапаров, находящийся в РУз с госвизитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.Жапаров отметил важность диалога культур как одного из важных факторов укрепления дружбы между народами. В этом контексте он подчеркнул необходимость расширения культурно-спортивных мероприятий, в том числе на территории приграничных районов двух стран в целях укрепления братских взаимоотношений между местными жителями.Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами продолжат служить обеспечению стабильности в регионе и эффективной борьбе против современных вызовов и угроз.Также Садыр Жапаров встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Как рассказали в пресс-службе, во время беседы Исмоилов, в частности, заявил, что знает Жапарова "как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей".
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сенат олий мажлиса, танзила нарбаева, кыргызстан, узбекистан

В Кыргызстане ждут визита Танзилы Нарбаевой

12:54 12.03.2021 (обновлено: 13:14 12.03.2021)
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© Официальный сайт президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Официальный сайт президента Кыргызской Республики
Президент КР, находящийся в Узбекистане с государственным визитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса РУз.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе главы государства.
В пятницу Жапаров, находящийся в РУз с госвизитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

"Президент Садыр Жапаров выразил большую заинтересованность в поступательном развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном и добавил, что кыргызская сторона ожидает официальный визит Танзилы Нарбаевой в Кыргызстан, который планировался еще в 2019 году, но был перенесен по ряду объективных причин", — говорится в публикации.

Жапаров отметил важность диалога культур как одного из важных факторов укрепления дружбы между народами. В этом контексте он подчеркнул необходимость расширения культурно-спортивных мероприятий, в том числе на территории приграничных районов двух стран в целях укрепления братских взаимоотношений между местными жителями.
Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами продолжат служить обеспечению стабильности в регионе и эффективной борьбе против современных вызовов и угроз.
© Официальный сайт президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
© Официальный сайт президента Кыргызской Республики
Также Садыр Жапаров встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Как рассказали в пресс-службе, во время беседы Исмоилов, в частности, заявил, что знает Жапарова "как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей".
© Пресс-служба президента Кыргызской РеспубликиСпикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов
© Пресс-служба президента Кыргызской Республики
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