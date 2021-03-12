https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-kyrgyzstane-zhdut-vizita-tanzily-narbaevoy-17699794.html

В Кыргызстане ждут визита Танзилы Нарбаевой

В Кыргызстане ждут визита Танзилы Нарбаевой

Президент КР, находящийся в Узбекистане с государственным визитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса РУз. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T12:54+0500

2021-03-12T12:54+0500

2021-03-12T13:14+0500

политика

сенат олий мажлиса

танзила нарбаева

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил заинтересованность в развитии межпарламентского сотрудничества с Узбекистаном, сообщили в пресс-службе главы государства.В пятницу Жапаров, находящийся в РУз с госвизитом, встретился в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.Жапаров отметил важность диалога культур как одного из важных факторов укрепления дружбы между народами. В этом контексте он подчеркнул необходимость расширения культурно-спортивных мероприятий, в том числе на территории приграничных районов двух стран в целях укрепления братских взаимоотношений между местными жителями.Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами продолжат служить обеспечению стабильности в регионе и эффективной борьбе против современных вызовов и угроз.Также Садыр Жапаров встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Как рассказали в пресс-службе, во время беседы Исмоилов, в частности, заявил, что знает Жапарова "как истинного патриота своей страны и человека с сильной политической волей".

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сенат олий мажлиса, танзила нарбаева, кыргызстан, узбекистан