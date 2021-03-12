https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-mezhdunarodnoy-shakhmatnoy-akademii-prokhodit-chempionat-uzbekistana-sredi-yuniorov-17695292.html

В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров

В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров

В турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T11:45+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Международной шахматной академии, расположенной в столице, проходит чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров, сообщает пресс-служба Минспорта. По данным Министерства, в турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. Известно, что соревнования проходят в режиме швейцарской системы. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры.Напомним: в начале года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по популяризации шахмат и совершенствованию системы подготовки шахматистов. Согласно документу, в 2025 году республика должна быть включена в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В соответствии с поставленной задачей утверждены госпрограмма развития шахмат до 2025 года и дорожная карта по ее реализации в 2021-м.

/20210213/V-Bukhare-otkryli-tursezon-sorevnovaniyami-po-shakhmatam-15993752.html

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