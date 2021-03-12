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https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-mezhdunarodnoy-shakhmatnoy-akademii-prokhodit-chempionat-uzbekistana-sredi-yuniorov-17695292.html
В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров
В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров
В турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T11:45+0500
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спорт
чемпионат
турнир
шахматы
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Международной шахматной академии, расположенной в столице, проходит чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров, сообщает пресс-служба Минспорта. По данным Министерства, в турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. Известно, что соревнования проходят в режиме швейцарской системы. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры.Напомним: в начале года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по популяризации шахмат и совершенствованию системы подготовки шахматистов. Согласно документу, в 2025 году республика должна быть включена в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В соответствии с поставленной задачей утверждены госпрограмма развития шахмат до 2025 года и дорожная карта по ее реализации в 2021-м.
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чемпионат, турнир, шахматы, ташкент

В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров

11:45 12.03.2021 (обновлено: 11:52 12.03.2021)
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© Федерация шахмат УзбекистанаЧемпионат Узбекистана по шахматам
Чемпионат Узбекистана по шахматам - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Федерация шахмат Узбекистана
В турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Международной шахматной академии, расположенной в столице, проходит чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров, сообщает пресс-служба Минспорта.
© Федерация шахмат УзбекистанаУчастница чемпионата Узбекистана по шахматам
Участница чемпионата Узбекистана по шахматам - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Участница чемпионата Узбекистана по шахматам
© Федерация шахмат Узбекистана
По данным Министерства, в турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. Известно, что соревнования проходят в режиме швейцарской системы. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры.
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Напомним: в начале года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по популяризации шахмат и совершенствованию системы подготовки шахматистов. Согласно документу, в 2025 году республика должна быть включена в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В соответствии с поставленной задачей утверждены госпрограмма развития шахмат до 2025 года и дорожная карта по ее реализации в 2021-м.
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