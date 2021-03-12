В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Международной шахматной академии, расположенной в столице, проходит чемпионат Узбекистана по шахматам среди юниоров, сообщает пресс-служба Минспорта. По данным Министерства, в турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. Известно, что соревнования проходят в режиме швейцарской системы. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры.Напомним: в начале года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по популяризации шахмат и совершенствованию системы подготовки шахматистов. Согласно документу, в 2025 году республика должна быть включена в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В соответствии с поставленной задачей утверждены госпрограмма развития шахмат до 2025 года и дорожная карта по ее реализации в 2021-м.
По данным Министерства, в турнире принимают участие 190 молодых шахматистов в возрасте 14, 16 и 18 лет. Известно, что соревнования проходят в режиме швейцарской системы. По результатом девяти туров будут определены победители и призеры.
Напомним: в начале года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по популяризации шахмат и совершенствованию системы подготовки шахматистов. Согласно документу, в 2025 году республика должна быть включена в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В соответствии с поставленной задачей утверждены госпрограмма развития шахмат до 2025 года и дорожная карта по ее реализации в 2021-м.