В Ташкенте молодая женщина украла из кафе железный сейф

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали молодую женщину, которая украла из кафе железный сейф с 15 миллионами сумов, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 1 марта. Двадцатисемилетняя Ширмонхон К. проникла в одно из заведений, воспользовавшись тем, что дверь была незаперта, и "похитила железный сейф, в котором находилось 15 миллионов сумов, принадлежавшие 21-летнему управляющему кафе Хумоюну А.".Девушку задержали при попытке скрыться.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.
Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали молодую женщину, которая украла из кафе железный сейф с 15 миллионами сумов, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 1 марта. Двадцатисемилетняя Ширмонхон К. проникла в одно из заведений, воспользовавшись тем, что дверь была незаперта, и "похитила железный сейф, в котором находилось 15 миллионов сумов, принадлежавшие 21-летнему управляющему кафе Хумоюну А.".
Девушку задержали при попытке скрыться.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.