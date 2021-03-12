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https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-tashkente-molodaya-zhenschina-ukrala-iz-kafe-zheleznyy-seyf-17697093.html
В Ташкенте молодая женщина украла из кафе железный сейф
В Ташкенте молодая женщина украла из кафе железный сейф
Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Возбуждено уголовное дело. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T12:32+0500
2021-03-12T12:40+0500
происшествия
гувд ташкента
женщина
кража
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали молодую женщину, которая украла из кафе железный сейф с 15 миллионами сумов, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 1 марта. Двадцатисемилетняя Ширмонхон К. проникла в одно из заведений, воспользовавшись тем, что дверь была незаперта, и "похитила железный сейф, в котором находилось 15 миллионов сумов, принадлежавшие 21-летнему управляющему кафе Хумоюну А.".Девушку задержали при попытке скрыться.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.
ташкент
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гувд ташкента, женщина, кража, ташкент

В Ташкенте молодая женщина украла из кафе железный сейф

12:32 12.03.2021 (обновлено: 12:40 12.03.2021)
1119
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках
Женские руки в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik
/
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Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали молодую женщину, которая украла из кафе железный сейф с 15 миллионами сумов, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 1 марта. Двадцатисемилетняя Ширмонхон К. проникла в одно из заведений, воспользовавшись тем, что дверь была незаперта, и "похитила железный сейф, в котором находилось 15 миллионов сумов, принадлежавшие 21-летнему управляющему кафе Хумоюну А.".
Девушку задержали при попытке скрыться.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.
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