https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-tashkente-molodaya-zhenschina-ukrala-iz-kafe-zheleznyy-seyf-17697093.html

В Ташкенте молодая женщина украла из кафе железный сейф

В Ташкенте молодая женщина украла из кафе железный сейф

Инцидент произошел в ночь на 1 марта. Возбуждено уголовное дело. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T12:32+0500

2021-03-12T12:32+0500

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происшествия

гувд ташкента

женщина

кража

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Ташкенте задержали молодую женщину, которая украла из кафе железный сейф с 15 миллионами сумов, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 1 марта. Двадцатисемилетняя Ширмонхон К. проникла в одно из заведений, воспользовавшись тем, что дверь была незаперта, и "похитила железный сейф, в котором находилось 15 миллионов сумов, принадлежавшие 21-летнему управляющему кафе Хумоюну А.".Девушку задержали при попытке скрыться.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.

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гувд ташкента, женщина, кража, ташкент