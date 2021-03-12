https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-uzbekistane-nachnut-aktivno-populyarizirovat-konnyy-sport-i-konevodstvo-17724478.html

Ход конем: в Узбекистане начнут популяризировать конный спорт и развивать коневодство

Ход конем: в Узбекистане начнут популяризировать конный спорт и развивать коневодство

В ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T18:25+0500

2021-03-12T18:25+0500

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спорт

конный спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, а также популяризации современного пятиборья и поло". Согласно документу, в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областях и Ташкенте построят многопрофильные спортивные комплексы, на территории которых будут расположены ипподромы, стадионы, плавательные бассейны, гостиницы, лечебно-оздоровительные комплексы, кафе, ветеринарные аптеки, учебные центры, ветклиники для спортивных и породистых лошадей. Комплексы поспособствуют развитию конного спорта, разведению племенных и породистых лошадей, организации отдыха местных и иностранных туристов.Кроме того, поручено выделить земельные участки для скрещивания и разведения чистых породистых лошадей, развития и роста молодых скакунов, укрепления их пастбищ и кормовой базы, организации производства кумыса и интенсивного откорма животных на коневодческих фермах, расширения видов конской продукции.Известно, что в ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва.К тому же на основе государственно-частного партнерства при содействии ООО O‘zbegim оtlari будет создан Инновационный селекционно-генетический центр по разведению и выращиванию породистых, спортивных и чистокровных лошадей.Отмечается, что в срок до 1 января 2025 года Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана освобождаются от налога на имущество, земельного налога, а также земельного налога на сельскохозяйственные угодья.

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конный спорт, узбекистан