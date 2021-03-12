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Спорт
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Ход конем: в Узбекистане начнут популяризировать конный спорт и развивать коневодство
Ход конем: в Узбекистане начнут популяризировать конный спорт и развивать коневодство
В ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T18:25+0500
2021-03-12T18:40+0500
спорт
конный спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, а также популяризации современного пятиборья и поло". Согласно документу, в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областях и Ташкенте построят многопрофильные спортивные комплексы, на территории которых будут расположены ипподромы, стадионы, плавательные бассейны, гостиницы, лечебно-оздоровительные комплексы, кафе, ветеринарные аптеки, учебные центры, ветклиники для спортивных и породистых лошадей. Комплексы поспособствуют развитию конного спорта, разведению племенных и породистых лошадей, организации отдыха местных и иностранных туристов.Кроме того, поручено выделить земельные участки для скрещивания и разведения чистых породистых лошадей, развития и роста молодых скакунов, укрепления их пастбищ и кормовой базы, организации производства кумыса и интенсивного откорма животных на коневодческих фермах, расширения видов конской продукции.Известно, что в ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва.К тому же на основе государственно-частного партнерства при содействии ООО O‘zbegim оtlari будет создан Инновационный селекционно-генетический центр по разведению и выращиванию породистых, спортивных и чистокровных лошадей.Отмечается, что в срок до 1 января 2025 года Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана освобождаются от налога на имущество, земельного налога, а также земельного налога на сельскохозяйственные угодья.
/20190219/Detey-v-Uzbekistane-posadyat-v-sedlo-respublika-budet-razvivat-konevodstvo-10857226.html
/20180731/Uzbekistanets-vzyal-bronzu-na-sorevnovaniyakh-po-konnomu-sportu-9007644.html
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конный спорт, узбекистан

Ход конем: в Узбекистане начнут популяризировать конный спорт и развивать коневодство

18:25 12.03.2021 (обновлено: 18:40 12.03.2021)
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкЛошади в Белогорском районе Крыма
Лошади в Белогорском районе Крыма - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
/
Перейти в фотобанк
В ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, а также популяризации современного пятиборья и поло".
Согласно документу, в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областях и Ташкенте построят многопрофильные спортивные комплексы, на территории которых будут расположены ипподромы, стадионы, плавательные бассейны, гостиницы, лечебно-оздоровительные комплексы, кафе, ветеринарные аптеки, учебные центры, ветклиники для спортивных и породистых лошадей.
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19 Февраля 2019, 12:53
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Комплексы поспособствуют развитию конного спорта, разведению племенных и породистых лошадей, организации отдыха местных и иностранных туристов.
Кроме того, поручено выделить земельные участки для скрещивания и разведения чистых породистых лошадей, развития и роста молодых скакунов, укрепления их пастбищ и кормовой базы, организации производства кумыса и интенсивного откорма животных на коневодческих фермах, расширения видов конской продукции.

Для разведения высокоценных спортивных лошадей в специализированных детско-юношеских конноспортивных школах и республиканских школах высшего спортивного мастерства из госбюджета будут выделены средства в размере до пяти млрд сумов в течение трех лет.

Известно, что в ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва.
К тому же на основе государственно-частного партнерства при содействии ООО O‘zbegim оtlari будет создан Инновационный селекционно-генетический центр по разведению и выращиванию породистых, спортивных и чистокровных лошадей.
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Отмечается, что в срок до 1 января 2025 года Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана освобождаются от налога на имущество, земельного налога, а также земельного налога на сельскохозяйственные угодья.
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