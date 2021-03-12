Ход конем: в Узбекистане начнут популяризировать конный спорт и развивать коневодство

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, а также популяризации современного пятиборья и поло". Согласно документу, в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областях и Ташкенте построят многопрофильные спортивные комплексы, на территории которых будут расположены ипподромы, стадионы, плавательные бассейны, гостиницы, лечебно-оздоровительные комплексы, кафе, ветеринарные аптеки, учебные центры, ветклиники для спортивных и породистых лошадей. Комплексы поспособствуют развитию конного спорта, разведению племенных и породистых лошадей, организации отдыха местных и иностранных туристов.Кроме того, поручено выделить земельные участки для скрещивания и разведения чистых породистых лошадей, развития и роста молодых скакунов, укрепления их пастбищ и кормовой базы, организации производства кумыса и интенсивного откорма животных на коневодческих фермах, расширения видов конской продукции.Известно, что в ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва.К тому же на основе государственно-частного партнерства при содействии ООО O‘zbegim оtlari будет создан Инновационный селекционно-генетический центр по разведению и выращиванию породистых, спортивных и чистокровных лошадей.Отмечается, что в срок до 1 января 2025 года Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана освобождаются от налога на имущество, земельного налога, а также земельного налога на сельскохозяйственные угодья.
В ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию коневодства и конного спорта, а также популяризации современного пятиборья и поло".
Согласно документу, в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областях и Ташкенте построят многопрофильные спортивные комплексы, на территории которых будут расположены ипподромы, стадионы, плавательные бассейны, гостиницы, лечебно-оздоровительные комплексы, кафе, ветеринарные аптеки, учебные центры, ветклиники для спортивных и породистых лошадей.
Комплексы поспособствуют развитию конного спорта, разведению племенных и породистых лошадей, организации отдыха местных и иностранных туристов.
Кроме того, поручено выделить земельные участки для скрещивания и разведения чистых породистых лошадей, развития и роста молодых скакунов, укрепления их пастбищ и кормовой базы, организации производства кумыса и интенсивного откорма животных на коневодческих фермах, расширения видов конской продукции.
Для разведения высокоценных спортивных лошадей в специализированных детско-юношеских конноспортивных школах и республиканских школах высшего спортивного мастерства из госбюджета будут выделены средства в размере до пяти млрд сумов в течение трех лет.
Известно, что в ближайшие пять лет в республике откроются конноспортивные отделения в каждом колледже олимпийского резерва.
К тому же на основе государственно-частного партнерства при содействии ООО O‘zbegim оtlari будет создан Инновационный селекционно-генетический центр по разведению и выращиванию породистых, спортивных и чистокровных лошадей.
Отмечается, что в срок до 1 января 2025 года Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана освобождаются от налога на имущество, земельного налога, а также земельного налога на сельскохозяйственные угодья.