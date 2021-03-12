https://uz.sputniknews.ru/20210312/zhitel-surkhandari-izbil-zemlyaka-i-brosil-ego-umirat-v-aryke-17708591.html

Житель Сурхандарьи избил земляка и бросил его умирать в арыке

Житель Сурхандарьи избил земляка и бросил его умирать в арыке

Соседи увидели лежащего в канаве Эрназара Х. и отвели его домой. Там он умер. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T16:54+0500

2021-03-12T16:54+0500

2021-03-12T18:12+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

избиение

смерть

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил пьяного земляка. Тот впоследствии скончался. Как рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана, днем 10 марта в районный отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что 55-летний Эрназар Х. умер у себя дома.Была проведена доследственная проверка. Выяснилось, что вечером 9 марта, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой, с ним учинил ссору 39-летний Мухтор Т. Он избил Эрназара Х. и скрылся.Лежащего в арыке мужчину увидели соседи. Они отвели его домой. Там Эрназар Х. скончался.В отношении Мухтора Г. возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") УК Узбекистана. Его задержали. Следствие продолжается.

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следственный департамент при мвд узбекистана, избиение, смерть