Житель Сурхандарьи избил земляка и бросил его умирать в арыке

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил пьяного земляка. Тот впоследствии скончался. Как рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана, днем 10 марта в районный отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что 55-летний Эрназар Х. умер у себя дома.Была проведена доследственная проверка. Выяснилось, что вечером 9 марта, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой, с ним учинил ссору 39-летний Мухтор Т. Он избил Эрназара Х. и скрылся.Лежащего в арыке мужчину увидели соседи. Они отвели его домой. Там Эрназар Х. скончался.В отношении Мухтора Г. возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") УК Узбекистана. Его задержали. Следствие продолжается.
Соседи увидели лежащего в канаве Эрназара Х. и отвели его домой. Там он умер.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил пьяного земляка. Тот впоследствии скончался.
Как рассказали в Следственном департаменте при МВД Узбекистана, днем 10 марта в районный отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что 55-летний Эрназар Х. умер у себя дома.
Была проведена доследственная проверка. Выяснилось, что вечером 9 марта, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой, с ним учинил ссору 39-летний Мухтор Т.
Он избил Эрназара Х. и скрылся.
Лежащего в арыке мужчину увидели соседи. Они отвели его домой. Там Эрназар Х. скончался.
В отношении Мухтора Г. возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 3 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего") УК Узбекистана. Его задержали. Следствие продолжается.