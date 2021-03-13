https://uz.sputniknews.ru/20210313/bayden-pozdravil-mirzieva-s-navruzom-17734161.html

Байден поздравил Мирзиёева с Наврузом

Байден поздравил Мирзиёева с Наврузом

Праздник, символизирующий наступление весны и обновление природы, отметят по всему миру 21 марта. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T14:59+0500

2021-03-13T14:59+0500

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политика

джо байден

навруз

сша

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с Наврузом.Байден отметил, что в Узбекистане, который уже 30 лет является независимым государством, были проведены "значительные реформы"."Моя администрация надеется на сотрудничество с вашей странойдля продолжения этого прогресса", — заявил президент США. Навруз — праздник иранских и тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его отметят по всему миру 21 марта.Узбекистанцы на Навруз будут отдыхать три дня — с 20 по 22 марта.

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джо байден, навруз, сша, узбекистан, шавкат мирзиёев