Байден поздравил Мирзиёева с Наврузом

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с Наврузом.Байден отметил, что в Узбекистане, который уже 30 лет является независимым государством, были проведены "значительные реформы"."Моя администрация надеется на сотрудничество с вашей странойдля продолжения этого прогресса", — заявил президент США. Навруз — праздник иранских и тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его отметят по всему миру 21 марта.Узбекистанцы на Навруз будут отдыхать три дня — с 20 по 22 марта.
Праздник, символизирующий наступление весны и обновление природы, отметят по всему миру 21 марта.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с Наврузом.
"Я хочу пожелать Вам и народу Узбекистана мирного, счастливого и процветающего Навруза, — говорится в послании, которое опубликовала пресс-служба Мирзиёева. — Передаю <...> свои наилучшие пожелания в этом новом году и новой весне".
Байден отметил, что в Узбекистане, который уже 30 лет является независимым государством, были проведены "значительные реформы".
"Моя администрация надеется на сотрудничество с вашей страной для продолжения этого прогресса", — заявил президент США.