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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210313/bayden-pozdravil-mirzieva-s-navruzom-17734161.html
Байден поздравил Мирзиёева с Наврузом
Байден поздравил Мирзиёева с Наврузом
Праздник, символизирующий наступление весны и обновление природы, отметят по всему миру 21 марта. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T14:59+0500
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политика
джо байден
навруз
сша
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с Наврузом.Байден отметил, что в Узбекистане, который уже 30 лет является независимым государством, были проведены "значительные реформы"."Моя администрация надеется на сотрудничество с вашей странойдля продолжения этого прогресса", — заявил президент США. Навруз — праздник иранских и тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его отметят по всему миру 21 марта.Узбекистанцы на Навруз будут отдыхать три дня — с 20 по 22 марта.
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джо байден, навруз, сша, узбекистан, шавкат мирзиёев

Байден поздравил Мирзиёева с Наврузом

14:59 13.03.2021 (обновлено: 15:05 13.03.2021)
883
© AP Photo/Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
© AP Photo/Patrick Semansky
Праздник, символизирующий наступление весны и обновление природы, отметят по всему миру 21 марта.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Президент США Джо Байден поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с Наврузом.

"Я хочу пожелать Вам и народу Узбекистана мирного, счастливого и процветающего Навруза, — говорится в послании, которое опубликовала пресс-служба Мирзиёева. — Передаю <...> свои наилучшие пожелания в этом новом году и новой весне".

Байден отметил, что в Узбекистане, который уже 30 лет является независимым государством, были проведены "значительные реформы".
"Моя администрация надеется на сотрудничество с вашей страной
для продолжения этого прогресса", — заявил президент США.
Президент США Джо Байден во время церемонии приведения к присяге - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2021
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Навруз — праздник иранских и тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его отметят по всему миру 21 марта.
Узбекистанцы на Навруз будут отдыхать три дня — с 20 по 22 марта.
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