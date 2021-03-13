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https://uz.sputniknews.ru/20210313/ssha-ispugalis-vmf-rossii-v-atlantike-i-dumayut-ustroit-blokadu-chem-ona-chrevata-dlya-nato-17739304.html
США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
США и их союзники по НАТО находятся в напряжении из-за активности российских военных в Атлантическом океане. И пытаются найти способ — как их "урезонить". 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T19:09+0500
2021-03-13T19:09+0500
2021-03-13T19:09+0500
видео
нато
сша
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Одна из идей, пришедших в головы западных военных чиновников, — морская блокада. Эксперты предупреждают: этот вариант равнозначен объявлению войны. И ответ ВМФ России будет очень жестким.Что именно так беспокоит США и что обо всем этом думают в России — смотрите в видео.
сша
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, нато, сша
США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
США и их союзники по НАТО находятся в напряжении из-за активности российских военных в Атлантическом океане. И пытаются найти способ — как их "урезонить".
Одна из идей, пришедших в головы западных военных чиновников, — морская блокада. Эксперты предупреждают: этот вариант равнозначен объявлению войны. И ответ ВМФ России будет очень жестким.
Что именно так беспокоит США и что обо всем этом думают в России — смотрите в видео.