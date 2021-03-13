Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210313/ssha-ispugalis-vmf-rossii-v-atlantike-i-dumayut-ustroit-blokadu-chem-ona-chrevata-dlya-nato-17739304.html
США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
США и их союзники по НАТО находятся в напряжении из-за активности российских военных в Атлантическом океане. И пытаются найти способ — как их "урезонить". 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T19:09+0500
2021-03-13T19:09+0500
видео
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0d/17739270_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_c6cffb11320e8edc6c159386f2eb534c.png
Одна из идей, пришедших в головы западных военных чиновников, — морская блокада. Эксперты предупреждают: этот вариант равнозначен объявлению войны. И ответ ВМФ России будет очень жестким.Что именно так беспокоит США и что обо всем этом думают в России — смотрите в видео.
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0d/17739270_28:0:539:383_1920x0_80_0_0_0e01ce6ea20e4f484005738f4b0b74a6.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
видео, нато, сша

США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?

19:09 13.03.2021
114
США и их союзники по НАТО находятся в напряжении из-за активности российских военных в Атлантическом океане. И пытаются найти способ — как их "урезонить".
Одна из идей, пришедших в головы западных военных чиновников, — морская блокада. Эксперты предупреждают: этот вариант равнозначен объявлению войны. И ответ ВМФ России будет очень жестким.
Что именно так беспокоит США и что обо всем этом думают в России — смотрите в видео.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:09США испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
18:31Военный самолет рухнул под Алматы
18:00Развитие транспортных систем и общие рынки. К чему идет СНГ 30 лет спустя?
16:53Узбекистан и Кыргызстан подготовят инвестпроект Камбараты-1
15:55Священное право России на Крым
14:59Байден поздравил Мирзиёева с Наврузом
14:25В Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.
13:58Почему американские русофобы для России выгодней реалистов
13:34Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана
13:09Сох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы
12:19Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
11:38Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки
11:07Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне
10:19Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам
09:47Еще полгода назад он излучал энергетику: Маликов о Бахроме Якубове в кино и в жизни 4:08
ВчераГрозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
ВчераГотовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане
ВчераКурс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан
ВчераСектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО
ВчераВ Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины