Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Народный артист России Стахан Рахимов скончался в пятницу на 84-м году жизни. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе. Советская эстрадная певица умерла в возрасте 83 лет. "Не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", — написал Корн на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Стахан Мамаджанович Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане. Его мать — известная певица, народная артистка Узбекской ССР Шаходат Рахимова.
В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Народный артист России Стахан Рахимов скончался в пятницу на 84-м году жизни. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.
В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене —Аллу Йошпе. Советская эстрадная певица умерла в возрасте 83 лет.
"Не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", — написал Корн на своей странице в соцсети "ВКонтакте".