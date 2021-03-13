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https://uz.sputniknews.ru/20210313/umer-narodnyy-artist-rossii-stakhan-rakhimov--urozhenets-uzbekistana-17732798.html
Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана
Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана
В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
артист
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Народный артист России Стахан Рахимов скончался в пятницу на 84-м году жизни. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе. Советская эстрадная певица умерла в возрасте 83 лет. "Не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", — написал Корн на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Стахан Мамаджанович Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане. Его мать — известная певица, народная артистка Узбекской ССР Шаходат Рахимова.
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артист, узбекистан

Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана

13:34 13.03.2021 (обновлено: 14:15 13.03.2021)
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© Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПевцы Алла Йошпе и Стахан Рахимов
Певцы Алла Йошпе и Стахан Рахимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Валерий Левитин
/
Перейти в фотобанк
В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Народный артист России Стахан Рахимов скончался в пятницу на 84-м году жизни. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.
В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе. Советская эстрадная певица умерла в возрасте 83 лет.
"Не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", написал Корн на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
© Sputnik / Юрий СомовСтахан Рахимов и Алла Йошпе
Стахан Рахимов и Алла Йошпе - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
Стахан Рахимов и Алла Йошпе
© Sputnik / Юрий Сомов
Стахан Мамаджанович Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане. Его мать известная певица, народная артистка Узбекской ССР Шаходат Рахимова.
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