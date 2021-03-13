https://uz.sputniknews.ru/20210313/umer-narodnyy-artist-rossii-stakhan-rakhimov--urozhenets-uzbekistana-17732798.html

Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана

Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана

В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T13:34+0500

2021-03-13T13:34+0500

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культура

артист

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Народный артист России Стахан Рахимов скончался в пятницу на 84-м году жизни. Об этом сообщил заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт Холл Валерий Корн.В конце января Рахимов потерял супругу и коллегу по сцене — Аллу Йошпе. Советская эстрадная певица умерла в возрасте 83 лет. "Не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", — написал Корн на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Стахан Мамаджанович Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Андижане. Его мать — известная певица, народная артистка Узбекской ССР Шаходат Рахимова.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

артист, узбекистан