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Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки
Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки
Драгоценный металл был изъят в Андижанской области на таможенном посту "Дустлик". 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T11:38+0500
2021-03-13T11:39+0500
происшествия
государственный таможенный комитет
золото
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Золотые слитки весом на 85 тысяч долларов были изъяты на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) РУз.В Андижанской области на таможенном посту "Дустлик" у двух соотечественниц, прибывших из соседней республики, при досмотре багажа были обнаружены незадекларированные запечатанные металлические слитки.Оказалось, что это золото. Общий вес составил 1,1 килограмма.По предварительным подсчетам, общая стоимость слитков — 880 миллионов сумов (почти 85 тысяч долларов).Идут таможенные проверки.Напомним, физические лица имею право провозить в Узбекистан без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.
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государственный таможенный комитет, золото, кыргызстан, узбекистан

Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки

11:38 13.03.2021 (обновлено: 11:39 13.03.2021)
641
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Драгоценный металл был изъят в Андижанской области на таможенном посту "Дустлик".
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Золотые слитки весом на 85 тысяч долларов были изъяты на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) РУз.
В Андижанской области на таможенном посту "Дустлик" у двух соотечественниц, прибывших из соседней республики, при досмотре багажа были обнаружены незадекларированные запечатанные металлические слитки.
Оказалось, что это золото. Общий вес составил 1,1 килограмма.
Работа таможенного поста - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2021
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По предварительным подсчетам, общая стоимость слитков — 880 миллионов сумов (почти 85 тысяч долларов).
Идут таможенные проверки.
Напомним, физические лица имею право провозить в Узбекистан без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.
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