https://uz.sputniknews.ru/20210313/uzbekistanki-pytalis-nezakonno-vvezti-na-rodinu-zolotye-slitki-17730703.html

Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки

Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки

Драгоценный металл был изъят в Андижанской области на таможенном посту "Дустлик". 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T11:38+0500

2021-03-13T11:38+0500

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происшествия

государственный таможенный комитет

золото

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Золотые слитки весом на 85 тысяч долларов были изъяты на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) РУз.В Андижанской области на таможенном посту "Дустлик" у двух соотечественниц, прибывших из соседней республики, при досмотре багажа были обнаружены незадекларированные запечатанные металлические слитки.Оказалось, что это золото. Общий вес составил 1,1 килограмма.По предварительным подсчетам, общая стоимость слитков — 880 миллионов сумов (почти 85 тысяч долларов).Идут таможенные проверки.Напомним, физические лица имею право провозить в Узбекистан без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.

/20210203/Brilliantovaya-ruka-v-Tashkente-zaderzhali-muzhchinu-s-dragotsennostyami-v-proteze-15926769.html

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государственный таможенный комитет, золото, кыргызстан, узбекистан