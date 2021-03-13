Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Золотые слитки весом на 85 тысяч долларов были изъяты на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) РУз.В Андижанской области на таможенном посту "Дустлик" у двух соотечественниц, прибывших из соседней республики, при досмотре багажа были обнаружены незадекларированные запечатанные металлические слитки.Оказалось, что это золото. Общий вес составил 1,1 килограмма.По предварительным подсчетам, общая стоимость слитков — 880 миллионов сумов (почти 85 тысяч долларов).Идут таможенные проверки.Напомним, физические лица имею право провозить в Узбекистан без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.
По предварительным подсчетам, общая стоимость слитков — 880 миллионов сумов (почти 85 тысяч долларов).
Идут таможенные проверки.
Напомним, физические лица имею право провозить в Узбекистан без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 65 граммов с обязательным указанием их в таможенной декларации.