Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Нокаут в исполнении узбекского бойца Нурсултана Рузибоева поразил зрителей и участников турнира по смешанным единоборствам в рамках промоушена Brave Combat Federation.Во время поединка с представителем Гамбии Ибрагимом Мане, когда тот, сидя сверху, попытался применить удушающий, узбекистанец просто встал на ноги и с силой сбросил с себя соперника. Это было настолько мощно, что Мане тут же потерял сознание. Рефери решил прекратить поединок.Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две. Для Мане это третье поражение, в его активе также восемь побед.Имя Нурсултана Рузибоева ранее не раз мелькало в СМИ. Так, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров ему подарил автомобиль, а в 2019-м спортсмен "отличился", опубликовав после одного из неудачных боев оскорбительное видео в своем Instagram.
Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Нокаут в исполнении узбекского бойца Нурсултана Рузибоева поразил зрителей и участников турнира по смешанным единоборствам в рамках промоушена Brave Combat Federation.
Во время поединка с представителем Гамбии Ибрагимом Мане, когда тот, сидя сверху, попытался применить удушающий, узбекистанец просто встал на ноги и с силой сбросил с себя соперника. Это было настолько мощно, что Мане тут же потерял сознание.
Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две.
Для Мане это третье поражение, в его активе также восемь побед.
Имя Нурсултана Рузибоева ранее не раз мелькало в СМИ. Так, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров ему подарил автомобиль, а в 2019-м спортсмен "отличился", опубликовав после одного из неудачных боев оскорбительное видео в своем Instagram.