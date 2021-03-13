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Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне
Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне
Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T11:07+0500
2021-03-13T12:23+0500
спорт
боец
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Нокаут в исполнении узбекского бойца Нурсултана Рузибоева поразил зрителей и участников турнира по смешанным единоборствам в рамках промоушена Brave Combat Federation.Во время поединка с представителем Гамбии Ибрагимом Мане, когда тот, сидя сверху, попытался применить удушающий, узбекистанец просто встал на ноги и с силой сбросил с себя соперника. Это было настолько мощно, что Мане тут же потерял сознание. Рефери решил прекратить поединок.Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две. Для Мане это третье поражение, в его активе также восемь побед.Имя Нурсултана Рузибоева ранее не раз мелькало в СМИ. Так, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров ему подарил автомобиль, а в 2019-м спортсмен "отличился", опубликовав после одного из неудачных боев оскорбительное видео в своем Instagram.
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боец, узбекистан

Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне

11:07 13.03.2021 (обновлено: 12:23 13.03.2021)
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© Facebook / Nursulton Black RoziboevУзбекский боец Нурсултан Рузибоев
Узбекский боец Нурсултан Рузибоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
© Facebook / Nursulton Black Roziboev
Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Нокаут в исполнении узбекского бойца Нурсултана Рузибоева поразил зрителей и участников турнира по смешанным единоборствам в рамках промоушена Brave Combat Federation.
Во время поединка с представителем Гамбии Ибрагимом Мане, когда тот, сидя сверху, попытался применить удушающий, узбекистанец просто встал на ноги и с силой сбросил с себя соперника. Это было настолько мощно, что Мане тут же потерял сознание.
Рефери решил прекратить поединок.
Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две.
Для Мане это третье поражение, в его активе также восемь побед.
Имя Нурсултана Рузибоева ранее не раз мелькало в СМИ. Так, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров ему подарил автомобиль, а в 2019-м спортсмен "отличился", опубликовав после одного из неудачных боев оскорбительное видео в своем Instagram.
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