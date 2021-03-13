https://uz.sputniknews.ru/20210313/uzbekskiy-boets-effektno-ulozhil-sopernika-na-turnire-v-bakhreyne-17730113.html

Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне

Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне

Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T11:07+0500

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спорт

боец

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Нокаут в исполнении узбекского бойца Нурсултана Рузибоева поразил зрителей и участников турнира по смешанным единоборствам в рамках промоушена Brave Combat Federation.Во время поединка с представителем Гамбии Ибрагимом Мане, когда тот, сидя сверху, попытался применить удушающий, узбекистанец просто встал на ноги и с силой сбросил с себя соперника. Это было настолько мощно, что Мане тут же потерял сознание. Рефери решил прекратить поединок.Для Нурсултана Рузибоева эта победа стала 28-й. Поражений в его карьере восемь, ничьих — две. Для Мане это третье поражение, в его активе также восемь побед.Имя Нурсултана Рузибоева ранее не раз мелькало в СМИ. Так, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров ему подарил автомобиль, а в 2019-м спортсмен "отличился", опубликовав после одного из неудачных боев оскорбительное видео в своем Instagram.

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