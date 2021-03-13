Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, сообщили в верхней палате.По данным пресс-службы, одобрено дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики.Оно предусматривает введение уголовной ответственности за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Это правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.Если те же действия совершены группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет, пояснили РИА Новости в Сенате.Текст закона направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.
В республике планируется внести дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, сообщили в верхней палате.
По данным пресс-службы, одобрено дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики.
Оно предусматривает введение уголовной ответственности за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами.
Это правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
Если те же действия совершены группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет, пояснили РИА Новости в Сенате.
Текст закона направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.