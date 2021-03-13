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Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам
Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам
В республике планируется внести дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T10:19+0500
2021-03-13T11:26+0500
общество
сенат олий мажлиса
беспорядки
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, сообщили в верхней палате.По данным пресс-службы, одобрено дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики.Оно предусматривает введение уголовной ответственности за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Это правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.Если те же действия совершены группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет, пояснили РИА Новости в Сенате.Текст закона направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.
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сенат олий мажлиса, беспорядки, узбекистан

Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам

10:19 13.03.2021 (обновлено: 11:26 13.03.2021)
840
CC0 / Unsplash / Matthew Ansley / Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
CC0 / Unsplash / Matthew Ansley /
В республике планируется внести дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, сообщили в верхней палате.
По данным пресс-службы, одобрено дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики.
Оно предусматривает введение уголовной ответственности за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами.
Это правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.
Если те же действия совершены группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет, пояснили РИА Новости в Сенате.
Текст закона направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.
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