https://uz.sputniknews.ru/20210313/v-uzbekistane-za-prizyvy-k-massovym-besporyadkam-khotyat-nakazyvat-10-godami-tyurmy-17729642.html

Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам

Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам

В республике планируется внести дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T10:19+0500

2021-03-13T10:19+0500

2021-03-13T11:26+0500

общество

сенат олий мажлиса

беспорядки

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам, в том числе в СМИ и Интернете, сообщили в верхней палате.По данным пресс-службы, одобрено дополнение в статью "Массовые беспорядки" УК республики.Оно предусматривает введение уголовной ответственности за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. Это правонарушение предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет.Если те же действия совершены группой лиц или с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей, Интернета, а также печатных или иных способов, санкции могут быть увеличены вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет, пояснили РИА Новости в Сенате.Текст закона направлен на подпись президенту Шавкату Мирзиёеву.

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