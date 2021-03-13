https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html

Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи

Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи

Какая помощь будет оказана юношам и девушкам, включенным в "Молодежную тетрадь", читайте в материале. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T12:19+0500

2021-03-13T12:19+0500

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общество

малоимущие граждане

помощь

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление о дополнительной социальной помощи молодежи, сообщает Министерство юстиции республики.Этим постановлением утверждено положение о фонде поддержки людей, включенных в "Молодежную тетрадь".В соответствии с документом, юношам и девушкам с трудным материальным положением будет оказана единовременная помощь в размере до четырех базовых расчетных величин (БРВ).Кроме того, планируется:Для эффективного формирования, управления и использования средств фонда формируется попечительский совет. В него войдут руководители заинтересованных учреждений и представители общественности.Председатель этого попечительского совета должен ежеквартально отчитываться перед районным (городским) кенгашем народных депутатов о доходах и расходах фонда.Рабочим органом фонда являются районные (городские) отделы Агентства по делам молодежи.

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малоимущие граждане, помощь, узбекистан