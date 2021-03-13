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Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
Какая помощь будет оказана юношам и девушкам, включенным в "Молодежную тетрадь", читайте в материале. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T12:19+0500
2021-03-13T12:19+0500
2021-03-13T13:36+0500
общество
малоимущие граждане
помощь
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление о дополнительной социальной помощи молодежи, сообщает Министерство юстиции республики.Этим постановлением утверждено положение о фонде поддержки людей, включенных в "Молодежную тетрадь".В соответствии с документом, юношам и девушкам с трудным материальным положением будет оказана единовременная помощь в размере до четырех базовых расчетных величин (БРВ).Кроме того, планируется:Для эффективного формирования, управления и использования средств фонда формируется попечительский совет. В него войдут руководители заинтересованных учреждений и представители общественности.Председатель этого попечительского совета должен ежеквартально отчитываться перед районным (городским) кенгашем народных депутатов о доходах и расходах фонда.Рабочим органом фонда являются районные (городские) отделы Агентства по делам молодежи.
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малоимущие граждане, помощь, узбекистан
Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи 12:19 13.03.2021 (обновлено: 13:36 13.03.2021)
Какая помощь будет оказана юношам и девушкам, включенным в "Молодежную тетрадь", читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
Правительство Узбекистана приняло постановление о дополнительной социальной помощи молодежи,
сообщает
Министерство юстиции республики.
Этим постановлением утверждено положение о фонде поддержки людей, включенных в "Молодежную тетрадь".
В соответствии с документом, юношам и девушкам с трудным материальным положением будет оказана единовременная помощь в размере до четырех базовых расчетных величин (БРВ).
покрывать до 75 процентов расходов негосударственных образовательных организаций на обучение молодежи предпринимательству и профессиональную подготовку;
покрывать расходы на аренду нежилого помещения (до 25 БРВ и не чаще одного раза в год на срок до 12 месяцев) — для развития предпринимательства и самозанятости среди молодежи;
выделять субсидии в размере до 40 БРВ на покупку рабочих инструментов.
Для эффективного формирования, управления и использования средств фонда формируется попечительский совет. В него войдут руководители заинтересованных учреждений и представители общественности.
Председатель этого попечительского совета должен ежеквартально отчитываться перед районным (городским) кенгашем народных депутатов о доходах и расходах фонда.
Рабочим органом фонда являются районные (городские) отделы Агентства по делам молодежи.