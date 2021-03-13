Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210313/vlasti-uzbekistana-pomogut-nuzhdayuscheysya-v-dengakh-molodezhi-17731166.html
Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
Какая помощь будет оказана юношам и девушкам, включенным в "Молодежную тетрадь", читайте в материале. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-13T12:19+0500
2021-03-13T13:36+0500
общество
малоимущие граждане
помощь
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/681/43/6814362_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5b835971472c04591d54d534d1fba45e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление о дополнительной социальной помощи молодежи, сообщает Министерство юстиции республики.Этим постановлением утверждено положение о фонде поддержки людей, включенных в "Молодежную тетрадь".В соответствии с документом, юношам и девушкам с трудным материальным положением будет оказана единовременная помощь в размере до четырех базовых расчетных величин (БРВ).Кроме того, планируется:Для эффективного формирования, управления и использования средств фонда формируется попечительский совет. В него войдут руководители заинтересованных учреждений и представители общественности.Председатель этого попечительского совета должен ежеквартально отчитываться перед районным (городским) кенгашем народных депутатов о доходах и расходах фонда.Рабочим органом фонда являются районные (городские) отделы Агентства по делам молодежи.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/681/43/6814362_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_da53d89249cd68e6413793dc11935c89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
малоимущие граждане, помощь, узбекистан

Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи

12:19 13.03.2021 (обновлено: 13:36 13.03.2021)
816
© SputnikКошелек с деньгами
Кошелек с деньгами - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
© Sputnik
Какая помощь будет оказана юношам и девушкам, включенным в "Молодежную тетрадь", читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление о дополнительной социальной помощи молодежи, сообщает Министерство юстиции республики.
Этим постановлением утверждено положение о фонде поддержки людей, включенных в "Молодежную тетрадь".
В соответствии с документом, юношам и девушкам с трудным материальным положением будет оказана единовременная помощь в размере до четырех базовых расчетных величин (БРВ).
Кроме того, планируется:
покрывать до 75 процентов расходов негосударственных образовательных организаций на обучение молодежи предпринимательству и профессиональную подготовку;
покрывать расходы на аренду нежилого помещения (до 25 БРВ и не чаще одного раза в год на срок до 12 месяцев) — для развития предпринимательства и самозанятости среди молодежи;
выделять субсидии в размере до 40 БРВ на покупку рабочих инструментов.
Для эффективного формирования, управления и использования средств фонда формируется попечительский совет. В него войдут руководители заинтересованных учреждений и представители общественности.
Председатель этого попечительского совета должен ежеквартально отчитываться перед районным (городским) кенгашем народных депутатов о доходах и расходах фонда.
Рабочим органом фонда являются районные (городские) отделы Агентства по делам молодежи.
310000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:58Почему американские русофобы для России выгодней реалистов
13:34Умер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана
13:09Сох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы
12:19Власти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
11:38Узбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки
11:07Без шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне
10:19Сенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам
09:47Еще полгода назад он излучал энергетику: Маликов о Бахроме Якубове в кино и в жизни 4:08
ВчераГрозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
ВчераГотовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане
ВчераКурс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан
ВчераСектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО
ВчераВ Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины
ВчераШавкат Мирзиёев пригласил Ангелу Меркель в Узбекистан
ВчераЗапад приготовил для России "информационную бомбу"
ВчераВ Узбекистане начнут продвигать конный спорт
ВчераС кем поговорил и чему удивился Садыр Жапаров в Узбекистане — обзор
ВчераГодовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео
Вчера"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео
ВчераЖитель Сурхандарьи избил земляка и бросил его умирать в арыке