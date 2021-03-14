https://uz.sputniknews.ru/20210314/kak-pensionerka-iz-chelyabinska-stala-modelyu-italyanskogo-vogue-17744686.html

Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue

Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue

Всю жизнь женщина работала в библиотеке, а в конце прошлого года тяжело переболела коронавирусом. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-14T17:41+0500

2021-03-14T17:41+0500

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видео

пенсионер

модель

челябинск

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Жительница поселка Красногорский Челябинской области Лидия Тучкова в возрасте 83 лет попала в электронную версию модного журнала Vogue после семейной фотосессии, приуроченной к 8 марта. Сейчас Лидии Константиновне 83 года и она совсем не планировала становиться моделью, а когда узнала, что ее портрет появился на сайте издания - была удивлена. Смотрите на видео, как пенсионерке удалось попасть в электронную версию Vogue.

челябинск

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видео, пенсионер, модель, челябинск