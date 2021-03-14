Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210314/kak-pensionerka-iz-chelyabinska-stala-modelyu-italyanskogo-vogue-17744686.html
Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue
Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue
Всю жизнь женщина работала в библиотеке, а в конце прошлого года тяжело переболела коронавирусом. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T17:41+0500
2021-03-14T17:41+0500
видео
пенсионер
модель
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17744510_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ad11993fd2f63cbe3fddc87eda03e25.jpg
Жительница поселка Красногорский Челябинской области Лидия Тучкова в возрасте 83 лет попала в электронную версию модного журнала Vogue после семейной фотосессии, приуроченной к 8 марта. Сейчас Лидии Константиновне 83 года и она совсем не планировала становиться моделью, а когда узнала, что ее портрет появился на сайте издания - была удивлена. Смотрите на видео, как пенсионерке удалось попасть в электронную версию Vogue.
челябинск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0e/17744510_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_11c2b1fbe388e22ffaa0a8427fd96c4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
видео, пенсионер, модель, челябинск

Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue

17:41 14.03.2021
1432
Всю жизнь женщина работала в библиотеке, а в конце прошлого года тяжело переболела коронавирусом.
Жительница поселка Красногорский Челябинской области Лидия Тучкова в возрасте 83 лет попала в электронную версию модного журнала Vogue после семейной фотосессии, приуроченной к 8 марта.
Сейчас Лидии Константиновне 83 года и она совсем не планировала становиться моделью, а когда узнала, что ее портрет появился на сайте издания - была удивлена.
Смотрите на видео, как пенсионерке удалось попасть в электронную версию Vogue.
500010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:43Новые ограничения на ОИ-21 в Токио — теперь и для глав государств
17:41Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue
17:08Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста
16:45В Бухаре уволили преподавательницу, недовольную подарком от студентов
15:38Как нарастить объемы экспорта продукции отечественного бизнеса — версия МИВТ
13:54Говорящая боеголовка: Христо Грозев как оружие массового оглупления
12:52Турция изменила правила въезда для иностранных граждан
12:17Названы наиболее вероятные причины крушения самолета в Казахстане
11:47Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада
10:43В Узбекистане планируют ввести пенсионные карты
00:33В Узбекистане отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну
ВчераСША испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
ВчераВоенный самолет рухнул под Алматы
ВчераРазвитие транспортных систем и общие рынки. К чему идет СНГ 30 лет спустя?
ВчераУзбекистан и Кыргызстан подготовят инвестпроект Камбараты-1
ВчераСвященное право России на Крым
ВчераБайден поздравил Мирзиёева с Наврузом
ВчераВ Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.
ВчераПочему американские русофобы для России выгодней реалистов
ВчераУмер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана