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https://uz.sputniknews.ru/20210314/kak-pensionerka-iz-chelyabinska-stala-modelyu-italyanskogo-vogue-17744686.html
Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue
Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue
Всю жизнь женщина работала в библиотеке, а в конце прошлого года тяжело переболела коронавирусом. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T17:41+0500
2021-03-14T17:41+0500
2021-03-14T17:41+0500
видео
пенсионер
модель
челябинск
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Жительница поселка Красногорский Челябинской области Лидия Тучкова в возрасте 83 лет попала в электронную версию модного журнала Vogue после семейной фотосессии, приуроченной к 8 марта. Сейчас Лидии Константиновне 83 года и она совсем не планировала становиться моделью, а когда узнала, что ее портрет появился на сайте издания - была удивлена. Смотрите на видео, как пенсионерке удалось попасть в электронную версию Vogue.
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видео, пенсионер, модель, челябинск
Как пенсионерка из Челябинска стала моделью итальянского Vogue
Всю жизнь женщина работала в библиотеке, а в конце прошлого года тяжело переболела коронавирусом.
Жительница поселка Красногорский Челябинской области Лидия Тучкова в возрасте 83 лет попала в электронную версию модного журнала Vogue после семейной фотосессии, приуроченной к 8 марта.
Сейчас Лидии Константиновне 83 года и она совсем не планировала становиться моделью, а когда узнала, что ее портрет появился на сайте издания - была удивлена.
Смотрите на видео, как пенсионерке удалось попасть в электронную версию Vogue.