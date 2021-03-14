https://uz.sputniknews.ru/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html

Турция изменила правила въезда для иностранных граждан

Турция изменила правила въезда для иностранных граждан

Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-14T12:52+0500

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миграция

турция

узбекистанцы

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Власти Турции ввели новое правило пребывания в страну с 15 марта, сообщили в пресс-службе UzAirways. Граждане, въезжающие в Турцию, обязаны заполнить специальную анкету и распечатать ее на бумаге, либо скачать на мобильный телефон. Форма заполняется не позднее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Она заменяет бумажные формы, заполняемые пассажирами на борту и перед паспортным контролем при въезде в Турцию. Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет. Без заполненной анкеты пассажир не будет допущен на рейс в Стамбул.Напомним, регулярные рейсы по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд возобновляются с 29 марта. Полеты будут выполняться три раза в неделю.Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в экономкласс и за $687 — в бизнес. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в эконом и бизнес-класс соответственно.

/20210119/UzAirways-uvelichila-normy-provoza-bagazha-na-reysakh-iz-Tashkenta-v-Stambul-15821822.html

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турция, узбекистанцы, авиакомпания uzbekistan airways