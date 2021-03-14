Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html
Турция изменила правила въезда для иностранных граждан
Турция изменила правила въезда для иностранных граждан
Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T12:52+0500
2021-03-14T13:14+0500
миграция
турция
узбекистанцы
авиакомпания uzbekistan airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/04/16122987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ad513532f24b9174fae710037a133c2.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Власти Турции ввели новое правило пребывания в страну с 15 марта, сообщили в пресс-службе UzAirways. Граждане, въезжающие в Турцию, обязаны заполнить специальную анкету и распечатать ее на бумаге, либо скачать на мобильный телефон. Форма заполняется не позднее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Она заменяет бумажные формы, заполняемые пассажирами на борту и перед паспортным контролем при въезде в Турцию. Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет. Без заполненной анкеты пассажир не будет допущен на рейс в Стамбул.Напомним, регулярные рейсы по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд возобновляются с 29 марта. Полеты будут выполняться три раза в неделю.Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в экономкласс и за $687 — в бизнес. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в эконом и бизнес-класс соответственно.
/20210119/UzAirways-uvelichila-normy-provoza-bagazha-na-reysakh-iz-Tashkenta-v-Stambul-15821822.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/04/16122987_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c124c7cae02cae21ace263d84b9ef1d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
турция, узбекистанцы, авиакомпания uzbekistan airways

Турция изменила правила въезда для иностранных граждан

12:52 14.03.2021 (обновлено: 13:14 14.03.2021)
1202
© AP Photo / Julio CortezПассажир в аэропорту
Пассажир в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Власти Турции ввели новое правило пребывания в страну с 15 марта, сообщили в пресс-службе UzAirways. Граждане, въезжающие в Турцию, обязаны заполнить специальную анкету и распечатать ее на бумаге, либо скачать на мобильный телефон.
Форма заполняется не позднее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Она заменяет бумажные формы, заполняемые пассажирами на борту и перед паспортным контролем при въезде в Турцию.
Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет.
Чемоданы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2021
Миграция
UzAirways увеличила нормы провоза багажа на рейсах из Ташкента в Стамбул
19 Января, 19:56
0
Без заполненной анкеты пассажир не будет допущен на рейс в Стамбул.
Напомним, регулярные рейсы по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд возобновляются с 29 марта. Полеты будут выполняться три раза в неделю.
Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в экономкласс и за $687 — в бизнес. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в эконом и бизнес-класс соответственно.
011000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:08Где будут вакцинироваться узбекистанцы от коронавируса — ответ специалиста
16:45В Бухаре уволили преподавательницу, недовольную подарком от студентов
15:38Как нарастить объемы экспорта продукции отечественного бизнеса — версия МИВТ
13:54Говорящая боеголовка: Христо Грозев как оружие массового оглупления
12:52Турция изменила правила въезда для иностранных граждан
12:17Названы наиболее вероятные причины крушения самолета в Казахстане
11:47Последствия непогоды: перевал Камчик снова во власти снегопада
10:43В Узбекистане планируют ввести пенсионные карты
00:33В Узбекистане отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну
ВчераСША испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
ВчераВоенный самолет рухнул под Алматы
ВчераРазвитие транспортных систем и общие рынки. К чему идет СНГ 30 лет спустя?
ВчераУзбекистан и Кыргызстан подготовят инвестпроект Камбараты-1
ВчераСвященное право России на Крым
ВчераБайден поздравил Мирзиёева с Наврузом
ВчераВ Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.
ВчераПочему американские русофобы для России выгодней реалистов
ВчераУмер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана
ВчераСох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы
ВчераВласти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи