Турция изменила правила въезда для иностранных граждан

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Власти Турции ввели новое правило пребывания в страну с 15 марта, сообщили в пресс-службе UzAirways. Граждане, въезжающие в Турцию, обязаны заполнить специальную анкету и распечатать ее на бумаге, либо скачать на мобильный телефон. Форма заполняется не позднее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Она заменяет бумажные формы, заполняемые пассажирами на борту и перед паспортным контролем при въезде в Турцию. Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет. Без заполненной анкеты пассажир не будет допущен на рейс в Стамбул.Напомним, регулярные рейсы по маршруту Самарканд — Стамбул — Самарканд возобновляются с 29 марта. Полеты будут выполняться три раза в неделю.Билеты из Самарканда в Стамбул можно будет купить за $435 в экономкласс и за $687 — в бизнес. А из Стамбула в Самарканд — дороже: за $459 и $858 — в эконом и бизнес-класс соответственно.
Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Власти Турции ввели новое правило пребывания в страну с 15 марта, сообщили в пресс-службе UzAirways. Граждане, въезжающие в Турцию, обязаны заполнить специальную анкету и распечатать ее на бумаге, либо скачать на мобильный телефон.
Форма заполняется не позднее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Она заменяет бумажные формы, заполняемые пассажирами на борту и перед паспортным контролем при въезде в Турцию.
Заполнение анкеты требуется только для въезжающих в Турцию, для транзитных пассажиров подобных требований нет.