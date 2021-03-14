https://uz.sputniknews.ru/20210314/v-rf--za-znaniyami-kak-uzbekistantsy-besplatno-postupayut-v-rossiyskie-vuzy-17745418.html

В РФ — за знаниями: как узбекистанцы бесплатно поступают в российские вузы

В РФ — за знаниями: как узбекистанцы бесплатно поступают в российские вузы

После годового перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в Узбекистане вновь прошло очное тестирование для абитуриентов, которые могут воспользоваться... 14.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-14T22:10+0500

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высшее образование

вступительные экзамены

абитуриенты

россотрудничество

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Тестовые испытания проходили на площадке Национального университета имени Улугбека в Ташкенте. Попытать счастье и поступить в высшие учебные заведения России со всех уголков республики приехали более двух тысяч человек. Экзамены принимали 32 специалиста из 22 вузов РФ, специально прибывших в страну для этой вступительной кампании.Организовать очный отбор удалось благодаря слаженной работе ключевых структур и ведомств обеих стран. Проект был реализован при поддержке представительства Россотрудничества в Узбекистане, татарстанского представительства в республике, посольства РФ и представительства госкорпорации "Росатом". Организационную помощь оказало Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.В представительстве Россотрудничества подчеркнули, что рассматривают возможность проведения дополнительного дня тестирования для тех, кто по разным обстоятельствам не смог добраться до Ташкента и присутствовать на испытаниях. Подробная информация будет размещена на официальном сайте организации.При успешной сдаче экзамена абитуриенты получат возможность поступить в один из 22 российских вузов Барнаула, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Калининграда, Курска, Москвы, Новосибирска, Новочеркасска, Пскова, Ставрополя, Томска, Тюмени, Уфы и Хабаровска. Проверяют работы российские специалисты, а система оценки будет абсолютной прозрачной.Примечательно, что к знаниям стремится не только молодежь — среди поступающих, к примеру, был 54-летний абитуриент, который намерен получить высшее образование в сфере метеорологии. Ведь как известно: век живи – век учись.Как проходили вступительные испытания на фоне борьбы с коронавирусом – смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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высшее образование, вступительные экзамены, абитуриенты, россотрудничество