В Узбекистане отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистана приняла решение отменить с 15 марта требование по обязательной сдаче тестов на коронавирус на вокзалах и аэропортах для пассажиров, пребывающих в республику. Согласно новому порядку, пассажиры, прибывающие в Узбекистан воздушным или железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, предоставленную не позднее 72 часов до регистрации на самолет или поезд.Кроме того, комиссия обязала опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование за рубежом, признанных в Узбекистане. Поручено также проинформировать иностранных партнеров, инвесторов и туроператоров об отмене данного требования.
Спецкомиссия обязала опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование за рубежом, признанных в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистана приняла решение отменить с 15 марта требование по обязательной сдаче тестов на коронавирус на вокзалах и аэропортах для пассажиров, пребывающих в республику.
Согласно новому порядку, пассажиры, прибывающие в Узбекистан воздушным или железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, предоставленную не позднее 72 часов до регистрации на самолет или поезд.
Кроме того, комиссия обязала опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование за рубежом, признанных в Узбекистане. Поручено также проинформировать иностранных партнеров, инвесторов и туроператоров об отмене данного требования.