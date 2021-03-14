Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210314/v-uzbekistane-otmenili-obyazatelnoe-ptsr-testirovanie-pri-vezde-v-stranu-17739822.html
В Узбекистане отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну
В Узбекистане отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну
Спецкомиссия обязала опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование за рубежом, признанных в Узбекистане. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T00:33+0500
2021-03-14T01:57+0500
общество
коронавирус
вокзал
аэропорт
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0e/14967858_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_6c3aba23904edf0e132eed539a40c135.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистана приняла решение отменить с 15 марта требование по обязательной сдаче тестов на коронавирус на вокзалах и аэропортах для пассажиров, пребывающих в республику. Согласно новому порядку, пассажиры, прибывающие в Узбекистан воздушным или железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, предоставленную не позднее 72 часов до регистрации на самолет или поезд.Кроме того, комиссия обязала опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование за рубежом, признанных в Узбекистане. Поручено также проинформировать иностранных партнеров, инвесторов и туроператоров об отмене данного требования.
/20210304/Tseny-na-PTsR-testirovanie-na-COVID-19-v-aeroportakh-budut-snizheny-16127373.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0e/14967858_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_f5c24e2602677d19bcffef51fdceb4ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
коронавирус, вокзал, аэропорт, узбекистан

В Узбекистане отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну

00:33 14.03.2021 (обновлено: 01:57 14.03.2021)
5876
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Спецкомиссия обязала опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование за рубежом, признанных в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистана приняла решение отменить с 15 марта требование по обязательной сдаче тестов на коронавирус на вокзалах и аэропортах для пассажиров, пребывающих в республику.
Согласно новому порядку, пассажиры, прибывающие в Узбекистан воздушным или железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, предоставленную не позднее 72 часов до регистрации на самолет или поезд.
Москвичи с 16 июля могут бесплатно сдать тест на COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
Общество
Цены на ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропортах будут снижены
4 Марта, 14:04
0
Кроме того, комиссия обязала опубликовать список лабораторий, которые проводят качественное и надежное ПЦР-тестирование за рубежом, признанных в Узбекистане. Поручено также проинформировать иностранных партнеров, инвесторов и туроператоров об отмене данного требования.
2831021
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:33В Узбекистане отменили обязательное ПЦР-тестирование при въезде в страну
ВчераСША испугались ВМФ России в Атлантике и думают устроить блокаду. Чем она чревата для НАТО?
ВчераВоенный самолет рухнул под Алматы
ВчераРазвитие транспортных систем и общие рынки. К чему идет СНГ 30 лет спустя?
ВчераУзбекистан и Кыргызстан подготовят инвестпроект Камбараты-1
ВчераСвященное право России на Крым
ВчераБайден поздравил Мирзиёева с Наврузом
ВчераВ Узбекистане за призывы к неисполнению законов хотят штрафовать до почти $2 тыс.
ВчераПочему американские русофобы для России выгодней реалистов
ВчераУмер народный артист России Стахан Рахимов — уроженец Узбекистана
ВчераСох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы
ВчераВласти Узбекистана помогут нуждающейся в деньгах молодежи
ВчераУзбекистанки пытались незаконно ввезти на родину золотые слитки
ВчераБез шансов: узбекский боец эффектно нокаутировал соперника на турнире в Бахрейне
ВчераСенат Узбекистана одобрил введение уголовного наказания за призывы к массовым беспорядкам
ВчераЕще полгода назад он излучал энергетику: Маликов о Бахроме Якубове в кино и в жизни 4:08
12 МартаГрозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
12 МартаГотовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане
12 МартаКурс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан
12 МартаСектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО