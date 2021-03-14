https://uz.sputniknews.ru/20210314/v-uzbekistane-planiruyut-vvesti-pensionnye-karty-17740448.html

В Узбекистане планируют ввести пенсионные карты

В Узбекистане планируют ввести пенсионные карты

Планируется ввести автоматизированную систему назначения и выплаты пенсий гражданам. Для этого достаточно будет обратиться только с паспортом. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-14T10:43+0500

2021-03-14T10:43+0500

2021-03-14T10:43+0500

общество

проект

пенсия

министерство финансов узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Специалисты министерства финансов разработали и вынесли на обсуждение проект постановления президента, предусматривающий упрощение процесса назначения государственной пенсии гражданам и совершенствование системы доставки пенсий и пособий. Документ размещен на портале СОВАЗ до 26 марта.Автоматизированная системаПланируется ввести автоматизированную систему назначения и выплаты пенсий гражданам. Для этого достаточно будет обратиться только с паспортом.Выплаты будут начисляться на основе электронных данных о трудовом стаже, периоде дневного обучения в высших учебных заведениях и прохождения военной службы.Тендер для банкаВыплачивать пенсии, социальные пособия, компенсации и другие платежи, финансируемые Пенсионным фондом, будет коммерческий банк, выбранный на основе тендера, который будет проводиться каждые три года.Пенсионная карта и надбавка за доставкуЗа оплату услуг доставки пенсий и пособий к размеру ежемесячных пенсий и пособий граждан будет введена надбавка в размере 1%. Средства, сэкономленные за счет получения платежей в безналичной форме, останутся в распоряжении получателей.Будет введена специальная пенсионная карта, которую можно использовать как обычную банковскую карту.Что станет с Пенсионным фондомБудет пересмотрена организационная структура Пенсионного фонда. Двадцать процентов дохода, полученного от временного размещения свободных средств Пенсионного фонда на депозиты коммерческих банков, будут направлены в фонд социального развития и материального поощрения работников Пенсионного фонда.Сообщается, что с принятием этого постановления в 2021 году не потребуется дополнительных средств, а после 2022 года потребуется в среднем 180 млрд сумов из государственного бюджета и Пенсионного фонда.

/20201125/Kak-poschitat-svoyu-pensiyu-prostaya-formula-15476123.html

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проект, пенсия, министерство финансов узбекистана, узбекистан