https://uz.sputniknews.ru/20210314/v-uzbekistane-planiruyut-vvesti-pensionnye-karty-17740448.html
В Узбекистане планируют ввести пенсионные карты
В Узбекистане планируют ввести пенсионные карты
Планируется ввести автоматизированную систему назначения и выплаты пенсий гражданам. Для этого достаточно будет обратиться только с паспортом. 14.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-14T10:43+0500
2021-03-14T10:43+0500
2021-03-14T10:43+0500
общество
проект
пенсия
министерство финансов узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Специалисты министерства финансов разработали и вынесли на обсуждение проект постановления президента, предусматривающий упрощение процесса назначения государственной пенсии гражданам и совершенствование системы доставки пенсий и пособий. Документ размещен на портале СОВАЗ до 26 марта.Автоматизированная системаПланируется ввести автоматизированную систему назначения и выплаты пенсий гражданам. Для этого достаточно будет обратиться только с паспортом.Выплаты будут начисляться на основе электронных данных о трудовом стаже, периоде дневного обучения в высших учебных заведениях и прохождения военной службы.Тендер для банкаВыплачивать пенсии, социальные пособия, компенсации и другие платежи, финансируемые Пенсионным фондом, будет коммерческий банк, выбранный на основе тендера, который будет проводиться каждые три года.Пенсионная карта и надбавка за доставкуЗа оплату услуг доставки пенсий и пособий к размеру ежемесячных пенсий и пособий граждан будет введена надбавка в размере 1%. Средства, сэкономленные за счет получения платежей в безналичной форме, останутся в распоряжении получателей.Будет введена специальная пенсионная карта, которую можно использовать как обычную банковскую карту.Что станет с Пенсионным фондомБудет пересмотрена организационная структура Пенсионного фонда. Двадцать процентов дохода, полученного от временного размещения свободных средств Пенсионного фонда на депозиты коммерческих банков, будут направлены в фонд социального развития и материального поощрения работников Пенсионного фонда.Сообщается, что с принятием этого постановления в 2021 году не потребуется дополнительных средств, а после 2022 года потребуется в среднем 180 млрд сумов из государственного бюджета и Пенсионного фонда.
/20201125/Kak-poschitat-svoyu-pensiyu-prostaya-formula-15476123.html
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проект, пенсия, министерство финансов узбекистана, узбекистан
В Узбекистане планируют ввести пенсионные карты
Планируется ввести автоматизированную систему назначения и выплаты пенсий гражданам. Для этого достаточно будет обратиться только с паспортом.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Специалисты министерства финансов разработали и вынесли на обсуждение проект постановления президента, предусматривающий упрощение процесса назначения государственной пенсии гражданам и совершенствование системы доставки пенсий и пособий.
Документ размещен на портале СОВАЗ
до 26 марта.
Автоматизированная система
Планируется ввести автоматизированную систему назначения и выплаты пенсий гражданам. Для этого достаточно будет обратиться только с паспортом.
Выплаты будут начисляться на основе электронных данных о трудовом стаже, периоде дневного обучения в высших учебных заведениях и прохождения военной службы.
Тендер для банка
Выплачивать пенсии, социальные пособия, компенсации и другие платежи, финансируемые Пенсионным фондом, будет коммерческий банк, выбранный на основе тендера, который будет проводиться каждые три года.
Пенсионная карта и надбавка за доставку
За оплату услуг доставки пенсий и пособий к размеру ежемесячных пенсий и пособий граждан будет введена надбавка в размере 1%. Средства, сэкономленные за счет получения платежей в безналичной форме, останутся в распоряжении получателей.
Будет введена специальная пенсионная карта, которую можно использовать как обычную банковскую карту.
Что станет с Пенсионным фондом
Будет пересмотрена организационная структура Пенсионного фонда. Двадцать процентов дохода, полученного от временного размещения свободных средств Пенсионного фонда на депозиты коммерческих банков, будут направлены в фонд социального развития и материального поощрения работников Пенсионного фонда.
Сообщается, что с принятием этого постановления в 2021 году не потребуется дополнительных средств, а после 2022 года потребуется в среднем 180 млрд сумов из государственного бюджета и Пенсионного фонда.