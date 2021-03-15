https://uz.sputniknews.ru/20210315/bolezn-stareniya-kakie-protsessy-v-organizme-zapuskaet-koronavirus-17769381.html

"Болезнь старения": какие процессы в организме запускает коронавирус

"Болезнь старения": какие процессы в организме запускает коронавирус

У многих пожилых людей наблюдался такой симптом, как делирий - нарушение сознания. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T20:39+0500

2021-03-15T20:39+0500

2021-03-15T20:39+0500

в мире

коронавирус

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Оказалось, что коронавирус может запускать в организме человека процессы старения, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой.По ее словам, с возрастом COVID-19 проходит все тяжелее. Например, у многих пожилых людей наблюдался такой симптом, как делирий - нарушение сознания.А многие ученые называют коронавирус "болезнью старения", добавила она.Напомним, специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.

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коронавирус