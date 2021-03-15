"Болезнь старения": какие процессы в организме запускает коронавирус

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Оказалось, что коронавирус может запускать в организме человека процессы старения, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой.По ее словам, с возрастом COVID-19 проходит все тяжелее. Например, у многих пожилых людей наблюдался такой симптом, как делирий - нарушение сознания.А многие ученые называют коронавирус "болезнью старения", добавила она.Напомним, специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.
У многих пожилых людей наблюдался такой симптом, как делирий - нарушение сознания.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Оказалось, что коронавирус может запускать в организме человека процессы старения, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой.
По ее словам, с возрастом COVID-19 проходит все тяжелее. Например, у многих пожилых людей наблюдался такой симптом, как делирий - нарушение сознания.
"Возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала Ткачева.
А многие ученые называют коронавирус "болезнью старения", добавила она.
Напомним, специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.