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Как шумит ветер на Марсе? Аппарат NASA прислал новые аудио
Как шумит ветер на Марсе? Аппарат NASA прислал новые аудио
Первая звуковая запись, сделанная американским ровером, пришла на Землю в конце февраля, однако по качеству она была заметно хуже. Теперь же ветер можно четче... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T13:49+0500
2021-03-15T13:49+0500
в мире
марс
космос
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ученые NASA опубликовали два новых аудио, записанных марсоходом Perseverance.В частности, земляне смогли, наконец, услышать, как шумит ветер на Красной планете. Также на записях слышны щелчки лазера, при помощи которого Perseverance разбивает камни на&nbsp;поверхности Марса.Новые знания позволят исследователям больше узнать о геологии планеты, понять, из каких пород она состоит.Напомним, что ровер&nbsp;Perseverance высадился на Марс&nbsp;18 февраля.&nbsp;Его цель&nbsp;— найти следы возможной жизни, а также взять образцы грунта с поверхности планеты и доставить их на Землю.&nbsp;Ранее человечество получило три новых фото с Марса. Правда, сделал их не планетоход NASA, а китайский зонд для исследования — "Тяньвэнь-1".
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марс, космос

Как шумит ветер на Марсе? Аппарат NASA прислал новые аудио

13:49 15.03.2021
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© REUTERS / NASA/JPL-CaltechМарсианский пейзаж, снятый марсоходом Perseverance
Марсианский пейзаж, снятый марсоходом Perseverance - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© REUTERS / NASA/JPL-Caltech
Первая звуковая запись, сделанная американским ровером, пришла на Землю в конце февраля, однако по качеству она была заметно хуже. Теперь же ветер можно четче расслышать.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Ученые NASA опубликовали два новых аудио, записанных марсоходом Perseverance.
В частности, земляне смогли, наконец, услышать, как шумит ветер на Красной планете.
Также на записях слышны щелчки лазера, при помощи которого Perseverance разбивает камни на поверхности Марса.
Новые знания позволят исследователям больше узнать о геологии планеты, понять, из каких пород она состоит.
Напомним, что ровер Perseverance высадился на Марс 18 февраля. 
Его цель — найти следы возможной жизни, а также взять образцы грунта с поверхности планеты и доставить их на Землю. 
Ранее человечество получило три новых фото с Марса. Правда, сделал их не планетоход NASA, а китайский зонд для исследования — "Тяньвэнь-1".
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