https://uz.sputniknews.ru/20210315/kazakhstanskiy-didzhey-imanbek-poluchil-premiyu-gremmi-17752699.html

Казахстанский диджей Imanbek получил премию "Грэмми"

Казахстанский диджей Imanbek получил премию "Грэмми"

Ремикс Иманбека Зейкенова набрал более 145 миллионов просмотров на YouTube. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T12:34+0500

2021-03-15T12:34+0500

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культура

номинация

музыкант

премия

музыка

казахстан

шоу-бизнес

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN.Его композиция набрала на YouTube более 145 миллионов просмотров, а на музыкальных стриминговых сервисах - более миллиарда прослушиваний.Известно, что 20-летний Иманбек Зейкенов до своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.Напомним, в 2021 году премию "Грэмми" в номинации "Песня года" завоевал трек I can't breathe певицы H.E.R.Лучшим сольным исполнителем стал Гарри Стайлз, а лучшее музыкальное видео - Бейонсе с песней Brown Skin Girl.

/20201125/Didzhey-iz-Kazakhstana-stal-nominantom-na-Gremmi--ego-remiks-pobil-vse-rekordy-15473929.html

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номинация, музыкант, премия, музыка, казахстан, шоу-бизнес