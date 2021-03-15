Казахстанский диджей Imanbek получил премию "Грэмми"

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN.Его композиция набрала на YouTube более 145 миллионов просмотров, а на музыкальных стриминговых сервисах - более миллиарда прослушиваний.Известно, что 20-летний Иманбек Зейкенов до своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.Напомним, в 2021 году премию "Грэмми" в номинации "Песня года" завоевал трек I can't breathe певицы H.E.R.Лучшим сольным исполнителем стал Гарри Стайлз, а лучшее музыкальное видео - Бейонсе с песней Brown Skin Girl.