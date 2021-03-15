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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210315/kazakhstanskiy-didzhey-imanbek-poluchil-premiyu-gremmi-17752699.html
Казахстанский диджей Imanbek получил премию "Грэмми"
Казахстанский диджей Imanbek получил премию "Грэмми"
Ремикс Иманбека Зейкенова набрал более 145 миллионов просмотров на YouTube. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T12:34+0500
2021-03-15T12:56+0500
культура
номинация
музыкант
премия
музыка
казахстан
шоу-бизнес
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN.Его композиция набрала на YouTube более 145 миллионов просмотров, а на музыкальных стриминговых сервисах - более миллиарда прослушиваний.Известно, что 20-летний Иманбек Зейкенов до своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.Напомним, в 2021 году премию "Грэмми" в номинации "Песня года" завоевал трек I can't breathe певицы H.E.R.Лучшим сольным исполнителем стал Гарри Стайлз, а лучшее музыкальное видео - Бейонсе с песней Brown Skin Girl.
/20201125/Didzhey-iz-Kazakhstana-stal-nominantom-na-Gremmi--ego-remiks-pobil-vse-rekordy-15473929.html
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номинация, музыкант, премия, музыка, казахстан, шоу-бизнес

Казахстанский диджей Imanbek получил премию "Грэмми"

12:34 15.03.2021 (обновлено: 12:56 15.03.2021)
782
© Sputnik / Абзал КалиевИманбек Зейкенов
Иманбек Зейкенов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
Ремикс Иманбека Зейкенова набрал более 145 миллионов просмотров на YouTube.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN.
Его композиция набрала на YouTube более 145 миллионов просмотров, а на музыкальных стриминговых сервисах - более миллиарда прослушиваний.
Известно, что 20-летний Иманбек Зейкенов до своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.
В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.
Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.
Статуэтки Грэмми - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2020
Общество
Диджей из Казахстана стал номинантом на "Грэмми" — его ремикс побил все рекорды
25 Ноября 2020, 11:15
0
Напомним, в 2021 году премию "Грэмми" в номинации "Песня года" завоевал трек I can't breathe певицы H.E.R.
Лучшим сольным исполнителем стал Гарри Стайлз, а лучшее музыкальное видео - Бейонсе с песней Brown Skin Girl.
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