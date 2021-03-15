https://uz.sputniknews.ru/20210315/khokimiyat-anonsiroval-perekrytie-ulits-v-yunusabadskom-rayone-tashkenta--karta-17765642.html

Хокимият анонсировал перекрытие улиц в Юнусабадском районе Ташкента — карта

Хокимият анонсировал перекрытие улиц в Юнусабадском районе Ташкента — карта

Водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

хокимият ташкента

дороги

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента с 8.00 вторника будут на месяц закрыты несколько участков дорог, сообщили в столичном хокимияте.Речь идет о следующих участках:Водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки.Причина ограничения движения — дорожные работы и благоустройство.

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хокимият ташкента, дороги, ташкент