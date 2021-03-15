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Хокимият анонсировал перекрытие улиц в Юнусабадском районе Ташкента — карта
Хокимият анонсировал перекрытие улиц в Юнусабадском районе Ташкента — карта
Водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T18:45+0500
2021-03-15T18:45+0500
2021-03-15T18:45+0500
общество
хокимият ташкента
дороги
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента с 8.00 вторника будут на месяц закрыты несколько участков дорог, сообщили в столичном хокимияте.Речь идет о следующих участках:Водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки.Причина ограничения движения — дорожные работы и благоустройство.
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хокимият ташкента, дороги, ташкент
Хокимият анонсировал перекрытие улиц в Юнусабадском районе Ташкента — карта
Водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
В Юнусабадском районе Ташкента с 8.00 вторника будут на месяц закрыты несколько участков дорог,
сообщили
в столичном хокимияте.
Речь идет о следующих участках:
второстепенная дорога на улице Ахмада Дониша — от улицы Анорзор до проспекта Амира Темура;
разворот вблизи проспекта Амира Темура;
второстепенная дорога на улице Ахмада Дониша — от проспекта Амира Темура до улицы Майкурган.
Водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки.
Причина ограничения движения — дорожные работы и благоустройство.