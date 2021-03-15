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Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы
Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы
Стали известны имена победителей конкурса World Nature Photography Awards 2020, призванного показать красоту окружающего мира и обратить внимание на... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T13:58+0500
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фото, природа, фотограф, снимки, фотолента

Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы

13:58 15.03.2021 (обновлено: 14:03 15.03.2021)
257
Стали известны имена победителей конкурса World Nature Photography Awards 2020, призванного показать красоту окружающего мира и обратить внимание на необходимость охраны природы. Смотрите лучшие кадры в фотоленте Sputnik Узбекистан!
© Adriana Rivas/World Nature Photography"Одержимый коати" Адрианы Ривас - на третьем месте победителей в категории "Городская жизнь".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
1/14
© Adriana Rivas/World Nature Photography
"Одержимый коати" Адрианы Ривас - на третьем месте победителей в категории "Городская жизнь".
© Pavlos Evangelidis/World Nature Photography Awards"Истинный шутник" Павлоса Евангелидиса на третьем месте в категории "Искусство природы".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
2/14
© Pavlos Evangelidis/World Nature Photography Awards
"Истинный шутник" Павлоса Евангелидиса на третьем месте в категории "Искусство природы".
© Alessandro Gruzza/World Nature Photography AwardsЛучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы.
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
3/14
© Alessandro Gruzza/World Nature Photography Awards
Лучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы.
© Dale Paul / World Nature Photography Awards"Летающая тарелка" Дейла Пола - на первом месте в категории "Поведение птиц".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
4/14
© Dale Paul / World Nature Photography Awards
"Летающая тарелка" Дейла Пола - на первом месте в категории "Поведение птиц".
© Dipanjan Pal / World Nature Photography AwardsДипанджан Пал победил в категории "Искусство природы" со снимком "Ледяные вены".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
5/14
© Dipanjan Pal / World Nature Photography Awards
Дипанджан Пал победил в категории "Искусство природы" со снимком "Ледяные вены".
© Doron Talmi / World Nature Photography AwardsВ категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми с "Туманом на болоте".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
6/14
© Doron Talmi / World Nature Photography Awards
В категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми с "Туманом на болоте".
© Dr Tze Siong Tan / World Nature Photography AwardsВ категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
7/14
© Dr Tze Siong Tan / World Nature Photography Awards
В категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.
© Gunther De Bruyne / World Nature Photography AwardsВ категории "Фотожурналистика" победил фотограф Гюнтер Де Брюйн за "Сохранение носорогов в XXI веке".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
8/14
© Gunther De Bruyne / World Nature Photography Awards
В категории "Фотожурналистика" победил фотограф Гюнтер Де Брюйн за "Сохранение носорогов в XXI веке".
© Harry Skeggs / World Nature Photography AwardsАвтор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс победил в категории "Черно-белая фотография".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
9/14
© Harry Skeggs / World Nature Photography Awards
Автор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс победил в категории "Черно-белая фотография".
© Nick Dale / World Nature Photography AwardsВ категории "Портреты животных" одержал победу снимок бенгальской тигрицы Ника Дейла.
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
10/14
© Nick Dale / World Nature Photography Awards
В категории "Портреты животных" одержал победу снимок бенгальской тигрицы Ника Дейла.
© Patrick Nowotny / World Nature Photography AwardsСнимок "Бой львов" принес Патрику Новотны победу в категории "Поведение млекопитающих".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
11/14
© Patrick Nowotny / World Nature Photography Awards
Снимок "Бой львов" принес Патрику Новотны победу в категории "Поведение млекопитающих".
© Vittorio Ricci / World Nature Photography Awards

Лучшим в категории "Поведение амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи.

Лучшим в категории &quot;Поведение амфибий и рептилий&quot; стал кадр &quot;Поцелуй&quot;, запечатленный Витторио Риччи. - Sputnik Узбекистан
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© Vittorio Ricci / World Nature Photography Awards

Лучшим в категории "Поведение амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи.

© Lawrence Worcester / World Nature Photography AwardsПервое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру.
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
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© Lawrence Worcester / World Nature Photography Awards
Первое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру.
© Vladimir Cech / World Nature Photography AwardsСнимок "Лисица" Владимира Чеха занял второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".
Победители конкурса World Nature Photography Awards 2020 - Sputnik Узбекистан
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© Vladimir Cech / World Nature Photography Awards
Снимок "Лисица" Владимира Чеха занял второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".
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