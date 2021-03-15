Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы

© Adriana Rivas/World Nature Photography"Одержимый коати" Адрианы Ривас - на третьем месте победителей в категории "Городская жизнь".
"Одержимый коати" Адрианы Ривас - на третьем месте победителей в категории "Городская жизнь".
© Pavlos Evangelidis/World Nature Photography Awards"Истинный шутник" Павлоса Евангелидиса на третьем месте в категории "Искусство природы".
"Истинный шутник" Павлоса Евангелидиса на третьем месте в категории "Искусство природы".
© Alessandro Gruzza/World Nature Photography AwardsЛучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы.
Лучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы.
© Dale Paul / World Nature Photography Awards"Летающая тарелка" Дейла Пола - на первом месте в категории "Поведение птиц".
"Летающая тарелка" Дейла Пола - на первом месте в категории "Поведение птиц".
© Dipanjan Pal / World Nature Photography AwardsДипанджан Пал победил в категории "Искусство природы" со снимком "Ледяные вены".
Дипанджан Пал победил в категории "Искусство природы" со снимком "Ледяные вены".
© Doron Talmi / World Nature Photography AwardsВ категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми с "Туманом на болоте".
В категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми с "Туманом на болоте".
© Dr Tze Siong Tan / World Nature Photography AwardsВ категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.
В категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.
© Gunther De Bruyne / World Nature Photography AwardsВ категории "Фотожурналистика" победил фотограф Гюнтер Де Брюйн за "Сохранение носорогов в XXI веке".
В категории "Фотожурналистика" победил фотограф Гюнтер Де Брюйн за "Сохранение носорогов в XXI веке".
© Harry Skeggs / World Nature Photography AwardsАвтор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс победил в категории "Черно-белая фотография".
Автор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс победил в категории "Черно-белая фотография".
© Nick Dale / World Nature Photography AwardsВ категории "Портреты животных" одержал победу снимок бенгальской тигрицы Ника Дейла.
В категории "Портреты животных" одержал победу снимок бенгальской тигрицы Ника Дейла.
© Patrick Nowotny / World Nature Photography AwardsСнимок "Бой львов" принес Патрику Новотны победу в категории "Поведение млекопитающих".
Снимок "Бой львов" принес Патрику Новотны победу в категории "Поведение млекопитающих".
© Vittorio Ricci / World Nature Photography Awards
Лучшим в категории "Поведение амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи.
Лучшим в категории "Поведение амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи.
© Lawrence Worcester / World Nature Photography AwardsПервое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру.
Первое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру.
© Vladimir Cech / World Nature Photography AwardsСнимок "Лисица" Владимира Чеха занял второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".
Снимок "Лисица" Владимира Чеха занял второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".