https://uz.sputniknews.ru/20210315/morgenshtern-ustroilsya-na-rabotu-v-rossiyskiy-bank-17763775.html

Моргенштерн устроился на работу в российский банк

Моргенштерн устроился на работу в российский банк

Артист будет каждый день ходить на работу, принимать участие в утренних планерках и отчитываться по результатам. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T17:06+0500

2021-03-15T17:06+0500

2021-03-15T17:06+0500

россия

работа

артист

рэп

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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Рэпер Моргенштерн устроился на официальную работу - в один из банков России, сообщают местные СМИ.Согласно информации, в Альфа-банке для него придумали специальную должность — директор по работе с молодежью.Пока его задача - привлечь 100 тысяч новых клиентов.Напомним, в феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна и Альфа-банка.В ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка, были установлены признаки нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам.Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 года.

/20210225/FAS-vozbudila-delo-protiv-Morgenshterna-i-Alfa-banka-iz-za-novogo-rolika-16078644.html

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работа, артист, рэп