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Моргенштерн устроился на работу в российский банк
Моргенштерн устроился на работу в российский банк
Артист будет каждый день ходить на работу, принимать участие в утренних планерках и отчитываться по результатам. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T17:06+0500
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россия
работа
артист
рэп
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ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Рэпер Моргенштерн устроился на официальную работу - в один из банков России, сообщают местные СМИ.Согласно информации, в Альфа-банке для него придумали специальную должность — директор по работе с молодежью.Пока его задача - привлечь 100 тысяч новых клиентов.Напомним, в феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна и Альфа-банка.В ролике "Клип за 10 лямов",&nbsp;где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка, были установлены признаки нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам.Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 года.
/20210225/FAS-vozbudila-delo-protiv-Morgenshterna-i-Alfa-banka-iz-za-novogo-rolika-16078644.html
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работа, артист, рэп

Моргенштерн устроился на работу в российский банк

17:06 15.03.2021
685
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Артист будет каждый день ходить на работу, принимать участие в утренних планерках и отчитываться по результатам.
ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Рэпер Моргенштерн устроился на официальную работу - в один из банков России, сообщают местные СМИ.
Согласно информации, в Альфа-банке для него придумали специальную должность — директор по работе с молодежью.
"Рэпер будет каждый день ходить на работу, принимать участие в утренних планерках и отчитываться по результатам", - говорится в сообщении.
Пока его задача - привлечь 100 тысяч новых клиентов.
Напомним, в феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против рэпера Моргенштерна и Альфа-банка.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2021
Россия
ФАС возбудила дело против Моргенштерна и Альфа-банка из-за нового ролика
25 Февраля, 21:42
0
В ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка, были установлены признаки нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам.
Рассмотрение дела назначено на 25 марта 2021 года.
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