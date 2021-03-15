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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210315/moshennik-nelegalno-otpravlyavshiy-migrantov-v-rf-vo-vremya-pandemii-zaderzhan-17749813.html
Мошенник, нелегально отправлявший мигрантов в РФ во время пандемии, задержан
Мошенник, нелегально отправлявший мигрантов в РФ во время пандемии, задержан
Псевдопредприниматели работали по предоплате: деньги за услуги просили сразу, а обещания выполнять не торопились. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T12:09+0500
2021-03-15T12:53+0500
миграция
мошенничество
задержание
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Фирма, которая занималась отправкой мигрантов на работу в Россию, оказалась мошеннической. Ее сотрудники успели обмануть порядка 700 узбекистанцев до тех пор, пока их деятельность не была пресечена правоохранительными органами. Детали спецоперации раскрыты в репортаже местного телеканала Toshkent.Злоумышленники намеренно обманывали граждан, обещая оформить для них авиабилеты в Россию с пакетом всех документов, необходимых для пересечения границы.При этом псевдопредприниматели работали по предоплате: деньги за услуги просили сразу, а обещания выполнять не торопились.Несколько дней назад правоохранители задержали руководителя фирмы в момент получения 1450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. В ходе проверок выяснилось, что только в Андижанской области 72 человека обратились за помощью в оформлении документов и заплатили за это 72 000 долларов.Директор компании, а также ее учредитель задержаны в качестве подозреваемых по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса.В конце марта Sputnik рассказывал, какие новые способы заработать на доверчивых гражданах, желающих отправиться на работу за рубеж, придумали мошенники. Про несколько самых популярных схем и способов их избежать читайте здесь &gt;&gt;
/20210118/V-Tashkente-moshennik-nazhivalsya-na-poddelnykh-spravkakh-dlya-vyezda-v-Rossiyu-15808338.html
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мошенничество, задержание, ташкент

Мошенник, нелегально отправлявший мигрантов в РФ во время пандемии, задержан

12:09 15.03.2021 (обновлено: 12:53 15.03.2021)
772
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСнег в Москве
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Псевдопредприниматели работали по предоплате: деньги за услуги просили сразу, а обещания выполнять не торопились.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Фирма, которая занималась отправкой мигрантов на работу в Россию, оказалась мошеннической. Ее сотрудники успели обмануть порядка 700 узбекистанцев до тех пор, пока их деятельность не была пресечена правоохранительными органами.
Детали спецоперации раскрыты в репортаже местного телеканала Toshkent.
Злоумышленники намеренно обманывали граждан, обещая оформить для них авиабилеты в Россию с пакетом всех документов, необходимых для пересечения границы.
При этом псевдопредприниматели работали по предоплате: деньги за услуги просили сразу, а обещания выполнять не торопились.
Конверт с долларовыми купюрами - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2021
Россия
В Ташкенте мошенник наживался на поддельных справках для выезда в Россию
18 Января, 12:57
0
Несколько дней назад правоохранители задержали руководителя фирмы в момент получения 1450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. В ходе проверок выяснилось, что только в Андижанской области 72 человека обратились за помощью в оформлении документов и заплатили за это 72 000 долларов.
Директор компании, а также ее учредитель задержаны в качестве подозреваемых по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса.
В конце марта Sputnik рассказывал, какие новые способы заработать на доверчивых гражданах, желающих отправиться на работу за рубеж, придумали мошенники. Про несколько самых популярных схем и способов их избежать читайте здесь >>
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