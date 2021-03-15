https://uz.sputniknews.ru/20210315/moshennik-nelegalno-otpravlyavshiy-migrantov-v-rf-vo-vremya-pandemii-zaderzhan-17749813.html

Мошенник, нелегально отправлявший мигрантов в РФ во время пандемии, задержан

Мошенник, нелегально отправлявший мигрантов в РФ во время пандемии, задержан

Псевдопредприниматели работали по предоплате: деньги за услуги просили сразу, а обещания выполнять не торопились. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T12:09+0500

2021-03-15T12:09+0500

2021-03-15T12:53+0500

миграция

мошенничество

задержание

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Фирма, которая занималась отправкой мигрантов на работу в Россию, оказалась мошеннической. Ее сотрудники успели обмануть порядка 700 узбекистанцев до тех пор, пока их деятельность не была пресечена правоохранительными органами. Детали спецоперации раскрыты в репортаже местного телеканала Toshkent.Злоумышленники намеренно обманывали граждан, обещая оформить для них авиабилеты в Россию с пакетом всех документов, необходимых для пересечения границы.При этом псевдопредприниматели работали по предоплате: деньги за услуги просили сразу, а обещания выполнять не торопились.Несколько дней назад правоохранители задержали руководителя фирмы в момент получения 1450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. В ходе проверок выяснилось, что только в Андижанской области 72 человека обратились за помощью в оформлении документов и заплатили за это 72 000 долларов.Директор компании, а также ее учредитель задержаны в качестве подозреваемых по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса.В конце марта Sputnik рассказывал, какие новые способы заработать на доверчивых гражданах, желающих отправиться на работу за рубеж, придумали мошенники. Про несколько самых популярных схем и способов их избежать читайте здесь >>

/20210118/V-Tashkente-moshennik-nazhivalsya-na-poddelnykh-spravkakh-dlya-vyezda-v-Rossiyu-15808338.html

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мошенничество, задержание, ташкент