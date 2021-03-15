Наркокурьеры пытались ввезти в Узбекистан пропитанные героином куртки и ковер

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. На приграничном таможенном посту "Айритом" в Сурхандарьинской области таможенники пресекли попытку незаконного ввоза наркотических средств, сообщили в пресс-службе ГТК.Злоумышленники воспользовались весьма изощренным методом контрабанды. В результате проведенного таможенного контроля было установлено, что внутренняя подкладка курток граждан искусно пропитана наркотиками. Также выяснилось, что наркотиками был пропитан и один старый ковер, находившийся среди личных вещей одного из этих лиц.По результатам последующей химической экспертизы установлено, что подкладка курток была пропитана наркотическим средством героин общим весом более 608 граммов, а ковер — 1 килограммом 177 граммами героина.Общий вес изъятого с правонарушителей наркотического средства героин составил 1 килограмм 785 граммов. По выявленным фактам преступлений таможенными органами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется следствие.Несколько недель назад на одном из таможенных постов был также зафиксирован необычный метод контрабанды: преступники проглотили капсулы с наркотиками, чтобы ввезти их в Узбекистан.
Внутренняя подкладка курток граждан была пропитана наркотиками. Кроме того, запрещенным веществом был пропитан ковер, находившийся среди личных вещей одного из задержанных.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. На приграничном таможенном посту "Айритом" в Сурхандарьинской области таможенники пресекли попытку незаконного ввоза наркотических средств, сообщили в пресс-службе ГТК.
Злоумышленники воспользовались весьма изощренным методом контрабанды. В результате проведенного таможенного контроля было установлено, что внутренняя подкладка курток граждан искусно пропитана наркотиками. Также выяснилось, что наркотиками был пропитан и один старый ковер, находившийся среди личных вещей одного из этих лиц.
По результатам последующей химической экспертизы установлено, что подкладка курток была пропитана наркотическим средством героин общим весом более 608 граммов, а ковер — 1 килограммом 177 граммами героина.