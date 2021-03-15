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https://uz.sputniknews.ru/20210315/naznacheny-srazu-dva-novykh-gendirektora-beeline--v-gruzii-i-uzbekistane-17757379.html
Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
Анджей Малиновский стал главой представительства в Узбекистане, Лаша Табидзе — в Грузии. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T14:21+0500
2021-03-15T14:21+0500
общество
директор
билайн
грузия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Телекоммуникационный холдинг Veon (ранее — Vimpelcom Ltd.) объявил о кадровых изменениях в руководстве Beeline сразу в двух странах — Узбекистане и Грузии.Ранее Малиновский занимал должность генерального директора в Beeline Georgia. Теперь же он этот пост оставляет.Вместо него представительство Beeline в Грузии возглавит Лаша Табидзе, который до этого был там операционным директором и главным коммерческим директором.Ранее Агентство по защите прав потребителей Узбекистана выиграло два суда по нарушениям правил оказания услуг мобильной связи Beeline Uzbekistan.Абонентам пообещали возместить нанесенный ущерб, а это свыше 20 миллиардов сумов.
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директор, билайн, грузия, узбекистан

Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане

14:21 15.03.2021
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© Sputnik / Илья Питалев
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Анджей Малиновский стал главой представительства в Узбекистане, Лаша Табидзе — в Грузии.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Телекоммуникационный холдинг Veon (ранее — Vimpelcom Ltd.) объявил о кадровых изменениях в руководстве Beeline сразу в двух странах — Узбекистане и Грузии.
"VEON Ltd. объявляет о назначении Анджея Малиновского на вакантную должность генерального директора Beeline Uzbekistan с 15 марта 2021 года", — цитирует РИА Новости заявление компании.
Ранее Малиновский занимал должность генерального директора в Beeline Georgia. Теперь же он этот пост оставляет.
Вместо него представительство Beeline в Грузии возглавит Лаша Табидзе, который до этого был там операционным директором и главным коммерческим директором.
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Ранее Агентство по защите прав потребителей Узбекистана выиграло два суда по нарушениям правил оказания услуг мобильной связи Beeline Uzbekistan.
Абонентам пообещали возместить нанесенный ущерб, а это свыше 20 миллиардов сумов.
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