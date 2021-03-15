https://uz.sputniknews.ru/20210315/naznacheny-srazu-dva-novykh-gendirektora-beeline--v-gruzii-i-uzbekistane-17757379.html

Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане

Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане

Анджей Малиновский стал главой представительства в Узбекистане, Лаша Табидзе — в Грузии. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T14:21+0500

2021-03-15T14:21+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Телекоммуникационный холдинг Veon (ранее — Vimpelcom Ltd.) объявил о кадровых изменениях в руководстве Beeline сразу в двух странах — Узбекистане и Грузии.Ранее Малиновский занимал должность генерального директора в Beeline Georgia. Теперь же он этот пост оставляет.Вместо него представительство Beeline в Грузии возглавит Лаша Табидзе, который до этого был там операционным директором и главным коммерческим директором.Ранее Агентство по защите прав потребителей Узбекистана выиграло два суда по нарушениям правил оказания услуг мобильной связи Beeline Uzbekistan.Абонентам пообещали возместить нанесенный ущерб, а это свыше 20 миллиардов сумов.

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