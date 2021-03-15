Новая мечеть открылась в Самаркандской области

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области открылась новая мечеть, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана (УМУ).В церемонии приняли участие председатель УМУ муфтий Усмонхон Алимов и председатель Комитета по делам религий Абдугафур Ахмедов.Мечеть построена на пожертвования частных лиц, занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара. Двухэтажное здание украшено куполом высотой 36 метров и окружено с четырех сторон сорокаметровыми минаретами. В новой мечети могут одновременно молиться восемь тысяч человек.На территории также есть административное здание для имамов-хатибов и других служащих, а кроме того — современное помещение для омовения.
Молитвенное сооружение занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области открылась новая мечеть, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана (УМУ).
В церемонии приняли участие председатель УМУ муфтий Усмонхон Алимов и председатель Комитета по делам религий Абдугафур Ахмедов.
Мечеть построена на пожертвования частных лиц, занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара. Двухэтажное здание украшено куполом высотой 36 метров и окружено с четырех сторон сорокаметровыми минаретами.
В новой мечети могут одновременно молиться восемь тысяч человек.
На территории также есть административное здание для имамов-хатибов и других служащих, а кроме того — современное помещение для омовения.