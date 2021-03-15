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https://uz.sputniknews.ru/20210315/novaya-mechet-otkrylas-v-samarkandskoy-oblasti-17755283.html
Новая мечеть открылась в Самаркандской области
Новая мечеть открылась в Самаркандской области
Молитвенное сооружение занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T13:49+0500
2021-03-15T14:21+0500
общество
мечеть
религия
самаркандская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области открылась новая мечеть, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана (УМУ).В церемонии приняли участие председатель УМУ муфтий Усмонхон Алимов и председатель Комитета по делам религий Абдугафур Ахмедов.Мечеть построена на пожертвования частных лиц, занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара. Двухэтажное здание украшено куполом высотой 36 метров и окружено с четырех сторон сорокаметровыми минаретами. В новой мечети могут одновременно молиться восемь тысяч человек.На территории также есть административное здание для имамов-хатибов и других служащих, а кроме того — современное помещение для омовения.
самаркандская область
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мечеть, религия, самаркандская область, узбекистан

Новая мечеть открылась в Самаркандской области

13:49 15.03.2021 (обновлено: 14:21 15.03.2021)
333
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Молитвенное сооружение занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области открылась новая мечеть, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана (УМУ).
В церемонии приняли участие председатель УМУ муфтий Усмонхон Алимов и председатель Комитета по делам религий Абдугафур Ахмедов.
Мечеть построена на пожертвования частных лиц, занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара. Двухэтажное здание украшено куполом высотой 36 метров и окружено с четырех сторон сорокаметровыми минаретами.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
В новой мечети могут одновременно молиться восемь тысяч человек.
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
На территории также есть административное здание для имамов-хатибов и других служащих, а кроме того — современное помещение для омовения.
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