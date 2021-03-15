https://uz.sputniknews.ru/20210315/novaya-mechet-otkrylas-v-samarkandskoy-oblasti-17755283.html

Новая мечеть открылась в Самаркандской области

Новая мечеть открылась в Самаркандской области

Молитвенное сооружение занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T13:49+0500

2021-03-15T13:49+0500

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общество

мечеть

религия

самаркандская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области открылась новая мечеть, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана (УМУ).В церемонии приняли участие председатель УМУ муфтий Усмонхон Алимов и председатель Комитета по делам религий Абдугафур Ахмедов.Мечеть построена на пожертвования частных лиц, занимает территорию общей площадью чуть более одного гектара. Двухэтажное здание украшено куполом высотой 36 метров и окружено с четырех сторон сорокаметровыми минаретами. В новой мечети могут одновременно молиться восемь тысяч человек.На территории также есть административное здание для имамов-хатибов и других служащих, а кроме того — современное помещение для омовения.

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мечеть, религия, самаркандская область, узбекистан